Про це заявив Микита Чекман. Інших деталей щодо госпіталізації митрополита він не повідомляє, передає 24 Канал.

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За офіційною інформацією від закладу охорони здоров'я, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарда!

– заявив адвокат митрополита.

У якому нині стані перебуває митрополит УПЦ МП – невідомо. Чекман також не повідомляв, як пройшла операція.

Згодом у коментарі "Суспільному" адвокат повідомив, що митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь), у якого діагностували гострий інфаркт міокарда, відновлюється після операції. Він додав, що тепер допити в межах судових справ зобов'язані зупинити через стан здоров'я підозрюваного.

Пашу "Мерседеса" госпіталізували днем раніше, 14 серпня. Адвокат повідомляв, що це зробили терміново, адже митрополиту необхідно було провести операцію. Чекман заявив, що Пашу "Мерседеса" прооперували у кардіологічному відділенні однієї з лікарень Києва.

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