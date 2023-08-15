Про це заявив Микита Чекман. Інших деталей щодо госпіталізації митрополита він не повідомляє, передає 24 Канал.
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За офіційною інформацією від закладу охорони здоров'я, Митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарда!
– заявив адвокат митрополита.
У якому нині стані перебуває митрополит УПЦ МП – невідомо. Чекман також не повідомляв, як пройшла операція.
Згодом у коментарі "Суспільному" адвокат повідомив, що митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь), у якого діагностували гострий інфаркт міокарда, відновлюється після операції. Він додав, що тепер допити в межах судових справ зобов'язані зупинити через стан здоров'я підозрюваного.
Пашу "Мерседеса" госпіталізували днем раніше, 14 серпня. Адвокат повідомляв, що це зробили терміново, адже митрополиту необхідно було провести операцію. Чекман заявив, що Пашу "Мерседеса" прооперували у кардіологічному відділенні однієї з лікарень Києва.
Справа Паші "Мерседеса": останні новини
- Митрополит Павло 1 квітня 2023 року отримав підозру, оскільки виправдовував російську агресію в Україні. Зокрема, він радів захопленню Херсона та розповідав про "війну США та Росії". Кримінальні провадження почали за фактами розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії.
- Від 1 квітня митрополит був під домашнім арештом. Лише у липні суд відправив його у СІЗО з правом внести заставу у розмірі 33 мільйонів гривень.
- Заставу у розмірі 900 тисяч доларів за Пашу "Мерседеса" все ж вніс його адвокат Микита Чекман 7 серпня. Ба більше, гроші на заставу збирали навіть у Лаврі – там встановили скринька для пожертвувань.
- У СБУ наголосили, що внесення застави не вплине на розгляд справи: він усе одно носитиме електронний браслет і не зможе поїхати з села Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. Також він має з'являтися до правоохоронців і не може спілкуватися зі свідками.
- Після виходу із СІЗО Паша "Мерседес" збільшив кількість адвокатів. Відомо, що він уклав нові угоди з щонайменше 3 адвокатами, які мають чималий досвід у резонансних справах.