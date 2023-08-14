Про це повідомляють джерела 24 Каналу. Цікаво, що нові адвокати Паші "Мерседеса" мають практику в захисті зрадників України або осіб з проросійськими поглядами.
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Хто захищатиме Пашу "Мерседеса" у суді
Окрім Олега Поваляєва захищати митрополита будуть ще 3 адвокати. Джерела у спецслужбах повідомляють, що Паша "Мерседес" уклав договори з такими адвокатами:
- Дмитро Іванович Марченко, 10 червня 1977 року народження;
- Денис Юрійович Записний, 25 січня 1980 року народження;
- Андрій Олегович Доманський, 16 лютого 1979 року народження.
Про Записного інформації у мережі не так багато. Відомо, що він уродженець міста Києва, свідоцтво адвоката № 7098/10 також отримував у рідному місті у 2018 році. Він має власне адвокатське бюро у Києві.
А ось інші два адвокати – мають багатий досвід. До прикладу, Марченко – родом зі Слов'янська, Донецької області. Він отримав адвокатське посвідчення у 2011 році в рідній Донеччині, до цього – працював в органах кримінального розшуку в місті Слов'янськ. Крім того, він надавав правову допомогу колишньому меру Слов'янська – депутатці Нелі Штепі. Нагадаємо, що вона підозрювалася у вчиненні злочинів:
- стаття 110 – "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";
- стаття 258 – "Терористичний акт".
Адвокат Доманський також з Києва, член адвокатського бюро "Марченко і партнери", а також є керівником Адвокатського об'єднання "АМАТ". За час своєї кар'єри він представляв інтереси у багатьох скандальних процесах:
- справа нардепа Олександра Мороза у 1999 році у Верховному суді;
- справа Миколи Коханівського щодо погрому російських банків;
- справа Станіслава Краснова за участь у Революції Гідності та блокади окупованого Криму;
- справа Кирила Вишинського щодо державної зради;
- справа Артура Денісултанова щодо замаху на вбивство Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої тощо.
Як бачимо, Паша "Мерседес" суттєво посилив свій захист адвокатами, які мають досвід у резонансних справах. Можна лише здогадуватися, з якою метою митрополит московського патріархату наймає таких фахівців.
Справа Паші "Мерседеса": що відомо
- СБУ 1 квітня вручила митрополиту підозру за фактами розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. Якщо суд визнає винним Пашу "Мерседеса" за цими статтями, то йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років.
- Того ж дня митрополита УПЦ МП викликали на допит й обрали йому запобіжний захід. Проте Паша "Мерседес" відмовився носити електронний браслет, бо у нього "алергія".
- Суд 30 червня продовжив запобіжний захід ще на 2 місяці. Проте 14 липня Пашу "Мерседеса" відправили до СІЗО з можливістю внесення застави у понад 33 мільйони гривень.
- Після цього у Києво-Печерській Лаврі з'явилася скринька, у яку збирали гроші на внесення застави. Через кілька днів за митрополита все ж внесли заставу у розмірі 33 мільйони гривень, тому його довелося відпустити.