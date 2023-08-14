Про це повідомляють джерела 24 Каналу. Цікаво, що нові адвокати Паші "Мерседеса" мають практику в захисті зрадників України або осіб з проросійськими поглядами.

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Хто захищатиме Пашу "Мерседеса" у суді

Окрім Олега Поваляєва захищати митрополита будуть ще 3 адвокати. Джерела у спецслужбах повідомляють, що Паша "Мерседес" уклав договори з такими адвокатами:

Дмитро Іванович Марченко, 10 червня 1977 року народження;

Денис Юрійович Записний, 25 січня 1980 року народження;

Андрій Олегович Доманський, 16 лютого 1979 року народження.

Про Записного інформації у мережі не так багато. Відомо, що він уродженець міста Києва, свідоцтво адвоката № 7098/10 також отримував у рідному місті у 2018 році. Він має власне адвокатське бюро у Києві.

А ось інші два адвокати – мають багатий досвід. До прикладу, Марченко – родом зі Слов'янська, Донецької області. Він отримав адвокатське посвідчення у 2011 році в рідній Донеччині, до цього – працював в органах кримінального розшуку в місті Слов'янськ. Крім того, він надавав правову допомогу колишньому меру Слов'янська – депутатці Нелі Штепі. Нагадаємо, що вона підозрювалася у вчиненні злочинів:

стаття 110 – "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України";

стаття 258 – "Терористичний акт".

Адвокат Доманський також з Києва, член адвокатського бюро "Марченко і партнери", а також є керівником Адвокатського об'єднання "АМАТ". За час своєї кар'єри він представляв інтереси у багатьох скандальних процесах:

справа нардепа Олександра Мороза у 1999 році у Верховному суді;

справа Миколи Коханівського щодо погрому російських банків;

справа Станіслава Краснова за участь у Революції Гідності та блокади окупованого Криму;

справа Кирила Вишинського щодо державної зради;

справа Артура Денісултанова щодо замаху на вбивство Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої тощо.

Як бачимо, Паша "Мерседес" суттєво посилив свій захист адвокатами, які мають досвід у резонансних справах. Можна лише здогадуватися, з якою метою митрополит московського патріархату наймає таких фахівців.

Справа Паші "Мерседеса": що відомо