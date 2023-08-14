Об этом сообщают источники. 24 Канала. Интересно, что у новых адвокатов Паши "Мерседеса" есть практика в защите предателей Украины или лиц с пророссийскими взглядами.

Смотрите также Пили вино и пели "много лет": Паша "Мерседес" был в Турции вместо лечения в Молдове

Кто будет защищать Пашу "Мерседеса" в суде

Кроме Олега Поваляева защищать митрополита будут еще 3 адвоката. Источники в спецслужбах сообщают, что Паша "Мерседес" заключил договоры с такими адвокатами:

Дмитрий Иванович Марченко, 10 июня 1977 года;

Денис Юрьевич Записной, 25 января 1980 года;

Андрей Олегович Доманский, 16 февраля 1979 года.

О записной информации в сети не так много. Известно, что он уроженец Киева, свидетельство адвоката № 7098/10 также получал в родном городе в 2018 году. У него есть собственное адвокатское бюро в Киеве.

А вот другие два адвоката – имеют богатый опыт. К примеру, Марченко – родом из Славянска, Донецкой области. Он получил адвокатское удостоверение в 2011 году в родной Донецкой области, до этого – работал в органах уголовного розыска в городе Славянск. Кроме того, он оказывал правовую помощь бывшему мэру Славянска – депутату Нели Штепы. Напомним, что она подозревалась в совершении преступлений:

статья 110 – "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";

статья 258 – "Террористический акт".

Адвокат Доманский также из Киева, член адвокатского бюро "Марченко и партнеры", а также руководитель Адвокатского объединения "АМАТ". За время своей карьеры он представлял интересы во многих скандальных процессах:

дело нардепа Александра Мороза в 1999 году в Верховном суде;

дело Николая Кохановского по погрому русских банков;

дело Станислава Краснова за участие в Революции Достоинства и блокады оккупированного Крыма;

дело Кирилла Вышинского относительно государственной измены;

дело Артура Денисултанова о покушении на убийство Адама Осмаева и Амины Окуевой и прочее.

Как видим, Паша "Мерседес" существенно усилил свою защиту адвокатами, имеющими опыт по резонансным делам. Можно лишь догадываться, с какой целью митрополит московского патриархата нанимает таких профессионалов.

Дело Паши "Мерседеса": что известно