Про це повідомив адвокат Паші "Мерседеса" Микита Чекман. Що саме сталося з митрополитом, він не повідомив, передає 24 Канал.
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Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!
– заявив адвокат.
До слова, нещодавно стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської лаври у жовтні 2022 року відпочивав у Туреччині, хоча сам стверджував, що перебуває на лікуванні в Молдові. Коли Пашу "Мерседеса" побачили на кордоні, то він почав виправдовуватися, що їде на діагностику в сусідню країну. Проте, як виявилося, він відпочивав у Туреччині разом з представниками російської церкви.
Справа Паші "Мерседеса": що відомо
- Митрополит Павло 1 квітня 2023 року отримав підозру, оскільки виправдовував російську агресію в Україні. Зокрема, він радів захопленню Херсона та розповідав про "війну США та Росії". Кримінальні провадження почали за фактами розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії.
- Паша "Мерседес" в інтерв'ю він стверджував, що в Україні "громадянська війна" та заперечував суверенність держави. Також він на суді сказав, що не вважає Росію агресором, адже там живе його сестра.
- Від 1 квітня митрополит був під домашнім арештом. Лише у липні суд відправив його у СІЗО з правом внести заставу у розмірі 33 мільйонів гривень.
- Заставу у розмірі 900 тисяч доларів за Пашу "Мерседеса" все ж вніс його адвокат Микита Чекман 7 серпня. Ба більше, гроші на заставу збирали навіть у Лаврі – там встановили скринька для пожертвувань.
- У СБУ наголосили, що внесення застави не вплине на розгляд справи: він усе одно носитиме електронний браслет і не зможе поїхати з села Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. Також він має з'являтися до правоохоронців і не може спілкуватися зі свідками.