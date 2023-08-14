Про це повідомив адвокат Паші "Мерседеса" Микита Чекман. Що саме сталося з митрополитом, він не повідомив, передає 24 Канал.

Дивіться також Сауна, тренажерна, винний погріб: у мережі показали хороми Паші "Мерседеса" в Лаврі

Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!

– заявив адвокат.

До слова, нещодавно стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської лаври у жовтні 2022 року відпочивав у Туреччині, хоча сам стверджував, що перебуває на лікуванні в Молдові. Коли Пашу "Мерседеса" побачили на кордоні, то він почав виправдовуватися, що їде на діагностику в сусідню країну. Проте, як виявилося, він відпочивав у Туреччині разом з представниками російської церкви.

Справа Паші "Мерседеса": що відомо