Об этом сообщил адвокат Паши "Мерседеса" Никита Чекман. Что именно произошло с митрополитом, он не сообщил, передает 24 Канал.

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Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведено оперативное вмешательство!

– заявил адвокат.

Кстати, недавно стало известно, что бывший наместник Киево-Печерской лавры в октябре 2022 года отдыхал в Турции, хотя сам утверждал, что находится на лечении в Молдове. Когда Пашу "Мерседеса" увидели на границе, он начал оправдываться, что едет на диагностику в соседнюю страну. Однако, как оказалось, он отдыхал в Турции вместе с представителями русской церкви.

Дело Паши "Мерседеса": что известно