У пресслужбі Київської обласної прокуратури розповіли, що у вівторок, 30 квітня, Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження обов'язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, задовольнив клопотання частково.
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Проте Паша "Мерседес" досі зобов'язаний не відлучатись з місця свого проживання без рішення суду. Крім невідкладних випадків, пов’язаних з небезпекою для життя та здоров’я. У прокуратурі наголосили, що також він має утриматись від спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні.
Прокуратура не отримала повний текст ухвали, а в судовому засіданні була оголошена лише резолютивна частина ухвали, тому сказати, чим мотивовано таке рішення суду – наразі неможливо. Повний текст ухвали буде оголошено 6 травня. Ухвала суду оскарженню не підлягає,
– повідомили у пресслужбі.
Тим часом адвокат митрополита Микита Чекман вже показав відповідне відео.
Що цьому передувало: головне
- Митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) підозрюють одразу за двома статтями: порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, а також виправдовуванні російської агресії проти України. Крім того, він неодноразово ставив під сумнів суверенітет України, а російську агресію називав "громадянським конфліктом".
- 1 квітня 2023 року СБУ вручила підозру колишньому очільнику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу (Лебедю) по двох статтях Кримінального кодексу України. У липні його відправили у СІЗО з правом внести заставу у розмірі 33 мільйонів гривень. У серпні стало відомо, що заставу за нього внесли. Тоді митрополита госпіталізували через гострий інфаркт міокарда.
- Печерський районний суд Києва 29 листопада 2023 року постановив, що Паша "Мерседес" має бути під наглядом ще два місяці. Йому продовжили домашній арешт та особисті зобов'язання. Вже 23 січня цього року стало відомо, що митрополиту продовжили домашній арешт ще на два місяці. Зокрема, йому заборонили відлучатися із села Вороньків без дозволу суду, окрім кількох винятків.
- Зауважимо, що колишній очільник Києво-Печерської Лаври не визнавав свою провину та наполягав на тому, що хворіє. Він також казав, що "ніколи не був на стороні російської агресії".