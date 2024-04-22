Речь идет о настоятеле храма Шепетовской епархии УПЦ (МП). Священник прилагал усилия, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу России.
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"Величие" Путина и "гражданский конфликт"
Нападение России на Украину настоятель храма ожидаемо называл "гражданским конфликтом". "Доставалось" от священника также и прихожанам других религиозных общин.
После начала полномасштабного вторжения России он проводил литургии, во время которых восхвалял Путина и обвинял в войне украинскую власть,
– сообщают в СБУ.
Более того, клирик является активным пользователем "Вконтакте", где он распространял российские фейки о войне в Украине и межконфессиональных отношениях в нашем государстве.
Священнослужителю-предателю уже сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и оправдании вооруженной агрессии России.
Теперь ему грозит до 5 лет за решеткой.
СБУ обезвредила одну из крупнейших сетей ФСБ-УПЦ МП
- Служба безопасности Украины в марте 2024 года СБУ обезвредила одну из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала под прикрытием УПЦ МП.
- В группировку входило более 15 участников. Они распространяли прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать ситуацию в стране и разжигали религиозную ненависть.
- Организация имела четкую иерархию и функциональное распределение, поддерживала постоянную связь с крупнейшими российскими СМИ, поэтому мгновенно использовали их материалы для распространения известного российского нарратива в отношении Украины.
- Некоторых "агентов в рясах" уже задержали один из них – глава столичного храма УПЦ МП.