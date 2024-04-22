Йдеться про настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП). Священник докладав зусиль, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь Росії.
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"Велич" Путіна та "громадянський конфлікт"
Напад Росії на Україну настоятель храму очікувано називав "громадянським конфліктом". "Діставалось" від священника також і парафіянам інших релігійних громад.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв путіна та звинувачував у війні українську владу,
– повідомляють в СБУ.
Ба більше, клірик є активним користувачем "Вконтактє", де він поширював російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі.
Священнослужителю-зраднику вже повідомили про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та виправдовуванні збройної агресії Росії.
Тепер йому загрожує до 5 років за ґратами.
СБУ знешкодила одну із найбільших мереж ФСБ-УПЦ МП
- Служба безпеки України у березні 2024 року СБУ знешкодила одну з найбільших мереж ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ МП.
- До угрупування входило більш ніж 15 учасників. Вони розповсюджували прокремлівські наративи й провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати ситуацію в країні й розпалювали релігійну ненависть.
- Організація мала чітку ієрархію та функціональний розподіл, підтримувала постійний зв'язок з найбільшими російськими ЗМІ, тому миттєво використовували їх матеріали для поширення відомого російського наративу щодо України.
- Деяких "агентів у рясах" вже затримали один із них – очільник столичного храму УПЦ МП.