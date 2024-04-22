Йдеться про настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП). Священник докладав зусиль, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь Росії.

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"Велич" Путіна та "громадянський конфлікт"

Напад Росії на Україну настоятель храму очікувано називав "громадянським конфліктом". "Діставалось" від священника також і парафіянам інших релігійних громад.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв путіна та звинувачував у війні українську владу,

– повідомляють в СБУ.

Ба більше, клірик є активним користувачем "Вконтактє", де він поширював російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі.

Священнослужителю-зраднику вже повідомили про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та виправдовуванні збройної агресії Росії.

Тепер йому загрожує до 5 років за ґратами.

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