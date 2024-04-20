Німецький політолог Сергій Сумленний розповів 24 Каналу, що увага до цієї новини значно менша, ніж вона того насправді варта. Звичайно, вона не замовчується, але не викликає журналістського захоплення і не публікується на перших шпальтах газет та часописів.

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Цікавий феномен

Політолог пригадав, що в 2010 році був скандал, пов'язаний із нібито прослуховуванням американської служби NSA телефонних розмов колишньої канцлерки Ангели Меркель.

Зверніть увагу! Німецьке видання Der Spiegel із посиланням на секретні документи заявило, що американські спецслужби прослуховували телефон ексканцлера Німеччини Ангели Меркель з 2002 до 2013 року. Вашингтон звинувачення відкидав, а експрезидент США Барак Обама особисто запевняв Ангелу Меркель, що її розмови ніхто не відстежує і відстежуватиме не буде.

"Це було на перших шпальтах усіх німецьких медіа, притому що нічого кримінального там не було. А тут є підготовка терористичних нападів у Німеччині з боку ворожої держави – і про це майже ніхто не говорить",

– наголосив політолог.

За його словами, це цікавий феномен, оскільки Росія здійснила вже багато і шпигунських активностей у Німеччині, і політичних вбивств, коли перед будівлею адміністрації федерального канцлера у центрі Берліну був застрелений чеченський опозиціонер.

Торік росіяни брали участь у підготовці заворушень з боку так званих рейхсбюргерів.

Довідка. Рейхсбюргери – це націоналістичний рух, який заперечує існування Федеративної Республіки Німеччина як законної та суверенної держави і відкидає її правову систему. Вони вважають себе громадянами Рейху та не приймають демократію, заперечують Голокост та проявляють антисемітизм.

Голова цього заколоту, який планував вбити уряд Німеччини, мав зв’язки з Росією, тому що регулярно відвідував їхнє посольство.

Доходить до ментального муру. Ми як працювали, так і працюємо, ніби нічого і не було. Росію, звичайно, звинувачують, але говорять, що "ми не знаємо всієї правди". От така маячня,

– підкреслив Сумленний.

Політолог сказав, що Росія, очевидно, активно збільшує свої акції саботажу, терористичних актів і просто підготовки до майбутніх терористичних ситуацій.

Очевидні ланцюжки подій

17 квітня у Великій Британії стався вибух на заводі, що виробляє 155-міліметрові снаряди. Ще раніше у Штатах сталася аналогічна пожежа на заводі, який теж виробляє артилерійську зброю.

Незрозуміло, що там було, але кількість таких подій саме зараз, коли Україна потребує зброї, примушує думати, що це очевидний ланцюжок подій, бо заводи і склади артилерійських боєприпасів чомусь підриваються та загоряються. Я думаю, що тут варто шукати російський слід,

– сказав Сергій Сумленний.

Зараз з'являються повідомлення з боку адміністрації Фінляндії та Естонії, а також інших країн, що російські служби, а саме російська так звана церква скупляють активно ділянки поруч з військовими базами. В інших країнах спецслужби на це не звертають уваги, оскільки в Західній Європі поважають церкву.

У Парижі прямо в урядовому кварталі росіяни побудували величезну церкву. Ми не знаємо, що у цих куполах і яка апаратура радіопрослуховування може там стояти. Російська церква є фактично філією російської ФСБ,

– зауважив політолог.

Також росіяни активно беруть участь у пропагандистських заходах у Німеччині і ставлять своїх людей в об’єкти стратегічної інфраструктури.

Нещодавно у Кельні в аеропорту звільнили чоловіка, який працював у службі охорони аеропорту і мав повний доступ до всіх територій. Звільнили його тільки через те, що він їздив із вантажівками в окупований Донбас і возив туди нібито гуманітарну допомогу з Німеччини.

Якщо б він цього не робив і не бігав по місту з російським прапором, він би так і працював у службі охорони і міг би бути частиною цієї мережі підготовки будь-яких заходів з боку Росії,

– додав Сергій Сумленний.

Він підсумував, що німецькі спецслужби дуже повільно працюють, і більшість терактів, яким німецькі служби запобігли останніми роками, – це завдяки тому, що американські чи британські спецслужби давали необхідну інформацію. Самі німецькі спецслужби не були здатні знаходити потенційних терористів на своїй території.

Російські шпигуни активізувалися