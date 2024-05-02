Об этом сообщает общественная инициатива "Игла". Текст законопроекта должен был быть подготовлен ко второму чтению.

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"Я крайне удивлен такой беспрецедентной задержкой с обнародованием проекта в аппарате. Тем более что это касается закона, который значительно усилит как национальную безопасность, так и общественное единство", – отметил председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Потураев.

Кроме того, в обращении к аппарату относительно задержки с обнародованием проекта №8371 должно быть требование внести этот проект в повестку дня ближайшей сессии, отметил народный депутат Владимир Вятрович.

Позиция аппарата

Общественная инициатива отмечает, что накануне заседания комитета ее представители получили ответ от аппарата ВР о задержке обнародования законопроекта.

В ответе говорится, что сравнительная таблица к указанному законопроекту может быть предоставлена и появится на официальном сайте ВРУ "после полной процедуры прохождения законопроекта, подготовленного к рассмотрению во втором чтении в соответствии с технологической схемой".

"Сознательное торможение проекта"

Народный депутат Юлия Клименко, одна из тех, то собирал подписи, чтобы осенью 2023 года проект о запрете УПЦ МП вынесли на рассмотрение сессионного зала, говорит о "сознательном торможении" проекта, ведь профильный комитет проголосовал за законопроект в начале апреля.

"Заходим на второй месяц, как текста нет на официальном сайте. Это несколько страниц, которые очень легко и быстро можно обработать. Аппарат Врховной Рады, который является фактически административно-бюрократическим отделом для народных депутатов, теперь принимает решение его прятать и сознательно тормозить ко второму чтению вопреки воле депутатов и украинцев, а также в нарушение законодательства", – отмечает Клименко.

По ее словам, это очевидное превышение полномочий с соответствующими последствиями.

В инициативе также отметили, что этот законопроект согласились поддержать почти все фракции и депутатские группы в парламенте.

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