Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка". Текст законопроєкту мав бути підготований до другого читання.

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"Я вкрай здивований такою безпрецентною затримкою із оприлюдненням проєкту у Апараті. Тим більше, що це стосується закону, який значно посилить як національну безпеку, так і суспільну єдність", – зазначив голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Потураєв.

Крім того у зверненні до апарату щодо затримки з оприлюдненням проєкту №8371 має бути вимога внести цей проєкт у порядок денний найближчої сесії, наголосив народний депутат Володимир В'ятрович.

Позиція Апарату

Громадська ініціатива зазначає, що напередодні засідання комітету вони отримали відповідь від апарату ВР щодо затримки отрилюднення законопроєкту.

У відповіді ідеться, що порівняльна таблиця до зазначеного законопроєкту може бути надана та з'явиться на офіційному сайті ВРУ "після повної процедури проходження законопроєкту, підготовленого до розгляду у другому читанні відповідно до технологічної схеми".

"Свідоме гальмування проєкту"

Народна депутатка Юлія Клименко, одна з тих, то збирав підписи, аби восени 2023 року проєкт про заборону УПЦ МП винесли на розгляд сесійної зали, каже про "свідоме гальмування" проєкту, адже законопроєкт профільний комітет проголосував за законопроєкт на початку квітня.

"Заходимо на другий місяць, як тексту нема на офіційному сайті. Це кілька сторінок, які дуже легко і швидко можна опрацювати. Апарат Врховної Ради, який є фактично адміністративно-бюрократичним відділом для народних депутатів, тепер приймає рішення його ховати і свідомо гальмувати до другого читання всупереч волі депутатів та українців, а також в порушення законодавства", – наголошує Клименко.

За її словами, це очевидне перевищення повноважень з відповідними наслідками.

В ініціативні також зауважили, що цей законопроєкт погодилися підтримати майже всі фракції та депутатські групи у парламенті.

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