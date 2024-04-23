Йдеться про справу представника УПЦ МП Олександра Хрустюка, який оскаржував рішення релігійної громади на Житомирщині. Та вирішила перейти до української церкви й змінила статут.

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Рішення суду

У своїй постанові, Велика Палата зазначила, що ані суд, ані держава не мають права забороняти релігійним громадам так чинити без санкцій церкви, бо це б перешкоджало свободі віросповідання.

Мала б місце ситуація, у якій держава поставила б визнання релігійної громади в залежність від волі визнаної церковної влади, яка вочевидь такому визнанню громади опирається, що свідчило б про недотримання нею обов`язку бути нейтральною та неупередженою у відносинах з різноманітними релігіями, конфесіями та переконаннями,

– йдеться у вироку.

У цьому висновку Велика Палата Верховного Суду також ураховує, що згідно з законодавством, частина громади, яка не згідна з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову релігійну громаду. Для цього вона має укласти договір про порядок користування культовою будівлею і майном з їхнім власником.

Рішення Верховного Суду щодо переходу до ПЦУ / скріншот рішення

Водночас адвокат Ростислав Кравець болісно відреагував на таке рішення. Його паблік у телеграмі, як зазначає громадська ініціатива "Голка" входить до російської мережі, що дискредитує судову реформу. Зокрема, у реакції на постанову Великої Палати Кравець називає суддів "випадковими людьми" і звинувачує їх в тому, що вони "самоусунулися від вирішення цього принципового спору".

Позиція Кравця щодо "ФСБ у рясах" не дивує. На його телеграм-каналі, який входить до кремлівської мережі, він системно знецінює судову реформу, доброчесних суддів, лідерів ключових громадських організацій, які вболівають за судову реформу – Фундації DEJURE та Центру протидії корупції,

– зазначила очільниця "Голки" Ірина Федорів.

Також активістка зазначила, що дуже прикро те, що на засіданні парламенту знову немає в порядку денному урядового проєкту, який має унеможливити діяльність московського патріархату в Україні.

"ФСБ у рясах"