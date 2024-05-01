Это подтвердили 24 Каналу источники в правоохранительных органах. Уточняют, что следственные действия происходят в Запорожье.

Смотрите также Bihus․Info: разоблаченная СБУ сеть "агентов в рясах" срывала международную помощь Украине

Причина обысков

Митрополита Луку могут подозревать в отрицании ведения Россией войны против Украины и распространении российской пропаганды. В 2022 году против него были введены санкции.



У Митрополита Луки проводят обыски / Фото предоставлено 24 Каналу



Обыски проводят в Запорожье / Фото предоставлено 24 Каналу

Говорил, что украинцы "заслужили бомбардировки": что известно о Луке

В 2022 году митрополит Лука заявлял, что украинцы якобы заслужили российские бомбардировки, поскольку они "терпят гей-парады в Киеве". А потому, по его мнению, украинцы пошли "против Бога и заслуживают участи Содома и Гоморры".

По данным движения "Чесно", в 2023 году Коваленко заявил, что масштабы гонений времен Сталина-Хрущева на Церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине.

1 декабря 2022 года СНБО ввел персональные санкции против 7-ми иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, в санкционный список попал митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука.

В августе 2023 года митрополита Запорожского и Мелитопольского Луку вызвали на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства по факту разжигания религиозной вражды и ненависти.

А в 2019 году он осуждал предоставление Православной церкви Украины Томоса, сравнив действия властей Украины с действиями Гитлера, Сталина и других диктаторов.