Связка УПЦ (МП) – ФСБ работала очень активно. К журналистам Бигус.Инфо попали внутренние материалы этой агентурной сети.
Смотрите также Из-под рясы мундир выглядит, – Малюк некоторых священнослужителях-предателях
Как работали агенты в рясах
Журналисты исследовали внутренние материалы этой сети, а также часть переписки ее участников. Расследователи собрали основное из деятельности путинских агентов.
В частности связка УПЦ (МП) – ФСБ публиковала дезинформацию о якобы притеснениях московской церкви, преследования верующих, священников и "религиозных журналистов", которую активно подхватывали российские СМИ.
Также она активно пыталась блокировать в Верховной Раде законопроект о запрете УПЦ (МП) через своих депутатов.
Кроме этого, эта агентурная сеть нанимала американских лоббистов-адвокатов, которые не только обливали Украину грязью в интервью печально известному Такеру Карлсону, но и угрожали украинским депутатам.
СБУ обезвредила одну из крупнейших сетей ФСБ – УПЦ (МП)
- Служба безопасности Украины в марте 2024 года СБУ обезвредила одну из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала под прикрытием УПЦ (МП).
- В группировку входило более 15 участников. Они распространяли прокремлевские нарративы и провокационные сообщения, которые должны были дестабилизировать ситуацию в стране и разжигали религиозную ненависть.
- Некоторых "агентов в рясах" уже задержали один из них – глава столичного храма УПЦ МП.
- Также недавно СБУ провела обыски у сторонника "русского мира" протоиерея Николая Данилевича. Он является заместителем председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ (МП).