Об этом сообщили источники 24 Канала в правоохранительных органах. Стоит отметить, что Данилевич выступал против предоставления томоса ПЦУ, а также оправдывает вооруженную агрессию России.

Важно Глава СБУ Малюк стал для Путина целью номер один, – источники

СБУ проводит обыски у "агента в рясе"

Как сообщили источники, СБУ пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства УПЦ МП. Речь идет о заместителе председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.

Он известен тем, что был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос ПЦУ. Данилевич также отличился поддержкой "русского мира" и оправданием агрессии России.

Кроме того, в начале полномасштабного вторжения Данилевич также обращался к российским коллегам из РПЦ. Так, в марте 2022 года он призвал российских священнослужителей "помолчать и не нести бред".

"Отцы, прошу, просто помолчите на тему войны в Украине. Я посмотрел ваши выступления. Вы несете бред и дискредитируете церковь", – писал тогда Данилевич.

В то же время он признавал, что российские военные наносят удары по гражданской инфраструктуре, убивают мирное население, но продолжал поддерживать "русский мир".

СБУ обезвредила одну из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала под прикрытием УПЦ МП

В марте 2024 года СБУ успешно обезвредила одну из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала под прикрытием УПЦ МП. Более 15 участников группировки разоблачили на распространении прокремлевских нарративов, провокационных сообщениях, которые должны были дестабилизировать ситуацию в стране. Кроме того, целью агентов ФСБ было разжигание религиозной ненависти.

4 "агентов в рясах" уже удалось задержать. Стоит отметить, что один из них – глава столичного храма УПЦ МП, который входил в агентурный аппарат российской спецслужбы.

Сейчас это одна из крупнейших сетей ФСБ, которая действовала в Украине с начала полномасштабного вторжения. Она имела четкую иерархию и распределение функций, а также – постоянную связь с крупнейшими СМИ России, которые сразу подхватывали "нужный" контент,

– отметили в СБУ.

По данным следствия, координатором сети в Украине был задержанный СБУ клирик. Он отвечал за распространение материалов, в которых подстрекали к межконфессиональной розни и оправдывали агрессивную войну против Украины.