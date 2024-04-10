Как сообщили источники 24 Канала в спецслужбах, оккупанты хотят "повесить" теракт в Crocus City Hall на главу СБУ Василия Малюка.

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В поисках "визитки Малюка"

Россия планирует объявить Малюка "главным террористом". Кроме того, по данным разведки, он намечен в Кремле целью номер один.

Источники отмечают, что Путин не может "переварить" два удара по Крымскому мосту. Особенно российскому диктатору до сих пор болит первый, состоявшийся к дню его рождения.

Трудно смириться руководителю Кремля и с постоянными атаками морских дронов Sea Baby на корабли страны – агрессорки. Еще одной болевой точкой, по которой удачно бьет СБУ, стали НПЗ страны-бензоколонки. Также служба успешно противодействует российской агентуре в Украине.

Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малюка",

– подчеркнули источники.

Следует отметить, что Басманный район суд Москвы уже заочно осудил Василия Малюка по делу о терроризме. Он обвиняется в подрыве Крымского моста осенью 2022 года. Российских пропагандистов не на шутку разозлил рассказ главы СБУ, в котором тот сообщил детали исторической операции.

Теперь же на генерала хотят сбросить надуманную вину в массовом убийстве россиян под Москвой.

Напомним, что Россия официально обвинила Украину в теракте в "Крокус Сити Холл". Она сделала это, несмотря на то, что ИГИЛ взяла на себя ответственность за события в ТРЦ. Впрочем, окупантов, как всегда, мало интересует правда. Им нужно полить грязью Киев и поэтому они продолжают плести чепуху. Чтобы версия о причастности Украины выглядела правдоподобной, недавно росСМИ опубликовали видео с допросов задержанных. Те единогласно говорят, что после теракта якобы ехали в Киев, где им должны были заплатить деньги.

Кроме того, в смартфонах задержанных якобы нашли украинский флаг и "символику националистов".

Пропагандисты нафантазировали, что украинская сторона якобы готовила для нападающих два коридора. И для этого, мол, ВСУ проводили разминирование вблизи пограничных Чуйковка и Сопич в Сумской области.