Це підтвердили 24 Каналу джерела в правоохоронних органах. Уточнюють, що слідчі дії відбуваються в Запоріжжі.

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Причина обшуків

Митрополита Лук можуть підозрювати у запереченні ведення Росією війни проти України та поширення російської пропаганди. У 2022 році проти нього було введено санкції.



У Митрополита Луки проводять обшуки / Фото надане 24 Каналу



Обшуки проводять у Запоріжжі / Фото надане 24 Каналу

Казав, що українці "заслужили бомбардувань": що відомо про Луку

У 2022 році митрополит Лука заявляв, що українці нібито заслужили російські бомбардування, оскільки вони "терплять гей-паради в Києві". А тому, на його думку, українці пішли "проти Бога і заслуговують на участь Содома та Гомори".

За даними руху "Чесно", у 2023 році Коваленко заявив, що масштаби гонінь часів Сталіна-Хрущова на Церкву були мізерно малі порівняно з тим, що відбувається зараз в Україні.

1 грудня 2022 року РНБО запровадила персональні санкції проти 7-ми ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, до санкційного списку потрапив митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука.

У серпні 2023 року митрополита Запорізького та Мелітопольського Луку викликали на допит як свідка у межах кримінального провадження за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.