Близько 25 тисяч кримських татар змушені були покинути Крим після анексії Росією, – Чубаров

Чубаров закликав міжнародні організації покласти край окупації Криму і Донбасу. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що до 25 тисяч кримських татар змушені були покинути Крим після анексії Росією.

Про це повідомило РБК-Україна.

Чубаров опублікував звернення до учасників жалобного мітингу в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу, який відбудеться в Анкарі (Туреччина). У своєму зверненні він наголосив, що кримські татари завжди будуть пам'ятати жертв депортації 1944 року. За його словами, і сьогодні становище кримських татар продовжує залишатися важким.

Читайте також: Чубаров назвав реальну явку в Криму на виборах президента Росії

"Росія знову окупувала нашу Батьківщину. У 2014 році вона окупувала український Крим. Росія принесла нашому народові багато страждань. І депортації 18 травня 1944 року – найстрашніше, що випало на нашу долю. У зв'язку з тим, що наш народ виступив і виступає проти анексії Криму, репресії проти кримських татар окупаційною владою тривають і сьогодні. 20-25 тисяч кримських татар змушені були покинути Крим, окупанти заборонили діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, заборонені телебачення, радіо, новинні агентства", – наголосив глава Меджлісу.

Крім того, він зазначив, що кожного тижня в будинках кримських татар проводять обшуки. За його словами, серед противників анексії є ті, кого окупанти вбили. Багато тих, кого окупанти викрали, а 67 співвітчизників кинуті в російські в'язниці. Він подякував владі Туреччини за невизнання анексії українського півострова і закликав міжнародні організації покласти край окупації Криму і Донбасу, посилити санкції проти Росії і не допустити повторення подій 18 травня 1944 року.