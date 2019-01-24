Чому квартири в лізинг вигідніші, ніж в кредит: пояснення Мінрегіону

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пояснили переваги програми придбання житла в лізинг, яка вже незабаром має з'явитись в Україні.

За оптимістичними прогнозами, лізингова програма житла має запрацювати в Україні вже до кінця 2019-го року.

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Заступник міністра Лев Парцхаладзе підтвердив, що Державна іпотечна установа уже готує такий формат і гроші у статутному фонді відомства уже передбачені.

Урядовець зауважив, що на сьогодні в Україні в лізинг без проблем можна брати транспорт, обладнання і навіть заводи.

За словами Парцхаладзе, переваги житла в лізинг очевидні.

Не потрібно доводити, звідки в тебе доходи. Просто поселяєшся і живеш і платиш платіж фактично як орендну плату і ця оренда йде в рахунок загального платежу.

Замміністра зазначив, що програма житла в лізинг майже нічим не відрізняється від оформлення кредиту на житло, але в кредитах є чимало фінансових нюансів.

"В кредиті складніше, що треба сплатити заставу, показати доходи та інші довідки, то у лізинговій програмі цих документів не потрібно. Якщо, наприклад, ви берете автомобіль в лізинг, то ви можете за годину оформити, сісти і поїхати вже у своєму авто, а щоб зробити кредит, вам потрібно 2-3 тижні чи навіть місяць його оформляти", – навів приклад Парцхаладзе.

Заступник глави Мінрегіоні Лев Парцхаладзе про переваги житла в лізинг: дивіться відео

Раніше 24 канал пояснював, яка різниця лізинговою програмою житла та іпотекою.