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      Чому квартири в лізинг вигідніші, ніж в кредит: пояснення Мінрегіону

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      Лізингова програма житла вже до кінця 2019-го має запрацювати в Україні
      Лізингова програма житла вже до кінця 2019-го має запрацювати в Україні / Фото із відкритих джерел

      У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пояснили переваги програми придбання житла в лізинг, яка вже незабаром має з'явитись в Україні.

      За оптимістичними прогнозами, лізингова програма житла має запрацювати в Україні вже до кінця 2019-го року.

      Читайте також: Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах

      Заступник міністра Лев Парцхаладзе підтвердив, що Державна іпотечна установа уже готує такий формат і гроші у статутному фонді відомства уже передбачені.

      Урядовець зауважив, що на сьогодні в Україні в лізинг без проблем можна брати транспорт, обладнання і навіть заводи.

      За словами Парцхаладзе, переваги житла в лізинг очевидні.

      Не потрібно доводити, звідки в тебе доходи. Просто поселяєшся і живеш і платиш платіж фактично як орендну плату і ця оренда йде в рахунок загального платежу.

      Замміністра зазначив, що програма житла в лізинг майже нічим не відрізняється від оформлення кредиту на житло, але в кредитах є чимало фінансових нюансів.

      "В кредиті складніше, що треба сплатити заставу, показати доходи та інші довідки, то у лізинговій програмі цих документів не потрібно. Якщо, наприклад, ви берете автомобіль в лізинг, то ви можете за годину оформити, сісти і поїхати вже у своєму авто, а щоб зробити кредит, вам потрібно 2-3 тижні чи навіть місяць його оформляти", – навів приклад Парцхаладзе.

      Заступник глави Мінрегіоні Лев Парцхаладзе про переваги житла в лізинг: дивіться відео

      Раніше 24 канал пояснював, яка різниця лізинговою програмою житла та іпотекою.

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      Теги: Новини нерухомості Купівля нерухомості Новини нерухомості України Кредит на житло Кредит Ринок нерухомості Мінрегіон
      Джерело: 24 канал
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