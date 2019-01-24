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      Почему квартиры в лизинг выгоднее, чем в кредит: объяснение Минрегиона

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      Лизинговая программа жилья уже к концу 2019-го должна заработать в Украине
      Лизинговая программа жилья уже к концу 2019-го должна заработать в Украине / Фото из открытых источников

      В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ объяснили преимущества программы приобретения жилья в лизинг, которая уже скоро должна появиться в Украине.

      По оптимистическим прогнозам, лизинговая программа жилья должна заработать в Украине уже до конца 2019-го года.

      Читайте также: Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях

      Заместитель министра Лев Парцхаладзе подтвердил, что Государственное ипотечное учреждение уже готовит такой формат и деньги в уставном фонде ведомства уже предусмотрены.

      Чиновник отметил, что на сегодня в Украине в лизинг без проблем можно брать транспорт, оборудование и даже заводы.

      По словам Парцхаладзе, преимущества жилья в лизинг очевидны.

      Не нужно доказывать, откуда у тебя доходы. Просто поселяешся и живешь и платишь платеж фактически как арендную плату и эта аренда идет в счет общего платежа.

      Замминистра отметил, что программа жилья в лизинг почти ничем не отличается от оформления кредита на жилье, но в кредитах немало финансовых нюансов.

      "В кредите сложнее, нужно заплатить залог, показать доходы и другие справки, а в лизинговой программе этих документов не требуется. Если, например, вы берете автомобиль в лизинг, то вы можете за час оформить, сесть и поехать уже в своем авто, а чтобы сделать кредит, вам нужно 2-3 недели или даже месяц его оформлять", – привел пример Парцхаладзе.

      Заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе о преимуществах жилья в лизинг: смотрите видео

      Ранее 24 канал объяснял, какая разница между лизинговой программой жилья и ипотекой.

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      Теги: Новости недвижимости Покупка недвижимости Новости недвижимости Украины Минрегион Рынок недвижимости Кредит Кредит на жилье
      Источник: 24 канал
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