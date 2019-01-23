Сколько украинских семей купили жилье по госпрограммам в 2018 году

В Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству отчитались о своей работе в 2018-м году.

По данным фонда, за прошлый год госпрограммой на приобретение собственного жилья воспользовалась 751 семья. Для сравнения – в 2017-м эта цифра составляла 568 семей.

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Чаще всего украинцы принимали участие в программе "Доступное жилье", которая возобновила работу в конце ноября 2018-го. По этой программе было заключено 339 договоров.

Что такое программа "Доступное жилье"? Это государственная программа, которая предусматривает предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья. В 2018 после этапа модернизации программа была возобновлена. В госбюджете на 2018 год на программу было выделено 100 миллионов гривен. Такая же сумма предусмотрена в госбюджете на 2019-й год.



В 2017-м помощь для приобретения жилья по этой программе получили 568 украинских семей.

299 украинцев воспользовались программой льготного молодежного кредитования.

Еще 113 семей, среди которых участники АТО и ООС, бюджетные работники и педагоги воспользовались другими программами льготного кредитования от Госмолодежьжилья.

В целом за все время работы жилищных программ госфонда, по данным ведомства, ими воспользовалось почти 39 тысяч украинских семей.

В начале 2019-го стало известно, что вскоре в Украине заработает программа приобретения жилья в лизинг.

Ранее 24 канал подсчитал, сколько лет обычной украинской семье нужно откладывать деньги, чтобы купить квартиру в новостройке в разных городах Украины.



Сколько лет нужно откладывать на собственное жилье в новостройке