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      Скільки українських родин купило житло за держпрограмами у 2018 році

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      Скільки українських сімей скористалась державними програмами купівлі житла у 2018-му
      Скільки українських сімей скористалась державними програмами купівлі житла у 2018-му / Фото із відкритих джерел

      У Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву відзвітували про свою роботу у 2018-му році.

      За даними фонду, за минулий рік держпрограмою на придбання власного житла скористалось 751 родина. Для порівння – у 2017-му ця цифра становила 568 сімей.

      Читайте також: Заявку про кредит на житло від держави тепер можна подати онлайн: покрокова інструкція

      Частіше за все українці брали участь у програмі "Доступне житло", яка відновила роботу наприкінці листопада 2018-го. За цією програмою було укладено 339 договорів.

      Що таке програма "Доступне житло"?Це державна програма, яка передбачає надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла. У 2018 після етапу модернізації програма була відновлена. У держбюджеті на 2018 рік на роботу програми було виділено 100 мільйонів гривень. Така ж сума передбачена у держбюджеті на 2019-й рік.

      У 2017-му допомогу з придбання житла за цією програмою отримали 568 українських сімей.

      299 українців скористались програмою пільгового молодіжного кредитування.

      Ще 113 сімей, серед яких учасники АТО та ООС, бюджетні працівники та педагоги скористались іншими програмами пільгового кредитування від Держмолодьжитла.

      Загалом за весь час роботи житлових програм держфонду, за даними відомства, ними скористалось майже 39 тисяч українських родин.

      На початку 2019-го стало відомо, що незабаром в Україні запрацює програма придбання житла в лізинг.

      Раніше 24 канал підрахував, скільки років звичайній українській сім'ї треба відкладати гроші, щоб придбати квартиру у новобудові у різних містах України.

      квартира новобудова ціни міста скільки років
      Скільки років треба відкладати на власне житло в новобудові

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      Теги: Новини нерухомості України Кредит на житло Купівля нерухомості Кредит Ринок нерухомості Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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