Скільки українських родин купило житло за держпрограмами у 2018 році

У Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву відзвітували про свою роботу у 2018-му році.

За даними фонду, за минулий рік держпрограмою на придбання власного житла скористалось 751 родина. Для порівння – у 2017-му ця цифра становила 568 сімей.

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Частіше за все українці брали участь у програмі "Доступне житло", яка відновила роботу наприкінці листопада 2018-го. За цією програмою було укладено 339 договорів.

Що таке програма "Доступне житло"?Це державна програма, яка передбачає надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла. У 2018 після етапу модернізації програма була відновлена. У держбюджеті на 2018 рік на роботу програми було виділено 100 мільйонів гривень. Така ж сума передбачена у держбюджеті на 2019-й рік.



У 2017-му допомогу з придбання житла за цією програмою отримали 568 українських сімей.

299 українців скористались програмою пільгового молодіжного кредитування.

Ще 113 сімей, серед яких учасники АТО та ООС, бюджетні працівники та педагоги скористались іншими програмами пільгового кредитування від Держмолодьжитла.

Загалом за весь час роботи житлових програм держфонду, за даними відомства, ними скористалось майже 39 тисяч українських родин.

На початку 2019-го стало відомо, що незабаром в Україні запрацює програма придбання житла в лізинг.

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Скільки років треба відкладати на власне житло в новобудові