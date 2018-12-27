Без бюрократичних перешкод: у програму держкредитів на житло для молоді внесли зміни

Кабінет міністрів України вирішив збільшити статутний капітал Держфонду зі сприяння молодіжному житловому будівництву, а в роботу програми були внесені важливі зміни.

Уряд додав Держмолодьжитлу 30 мільйонів гривень.

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Як інформує прес-служба фонду, ці гроші перш за все будуть спрямовані на пільгові молодіжні кредити, зокрема учасникам АТО та переселенцям.

Для таких людей загалом буде спрощено процедуру отримання кредитів.

У Держмолольжитлі нагадують, що першочергове право на отримання довгострокового пільгового кредиту мають:

внутрішньо перемішені особи, учасники антитерористичної операції, члени сімей загиблих учасників АТО, особи з інвалідністю, отриманою під час участі подій Революції Гідності, та члени сімей загиблих Героїв Небесної Сотні.

Право на довгостроковий пільговий кредит також мають сім’ї осіб, яким посмертно присвоїли звання Героя України після подій на Євромайдані у вкінці 2013-го на початку 2014-го року.

Серед важливих змін, які були внесені у програму – була знята вимога щодо обов’язкового перебування громадянина на квартирному обліку.

Цим усунуто бюрократичну перешкоду для участі насамперед внутрішньо переміщених осіб і учасників АТО у програмі молодіжного житлового кредитування,

– наголошують у Держмолодьжитлі.

Вік позичальника повинен становити не більше 35 років, а термін кредитування можна розтягнути на 20 років.

Відсоткова ставка за кредитом дорівнює обліковій ставці Нацбанку, що діє на момент надання кредиту, при цьому військовослужбовці на час проходження служби можуть скористатись нульовою відсотковою ставкою.

Нагадаємо, наприкінці листопада відновила роботу державна програма "Доступне житло".