11:38
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Без бюрократичних перешкод: у програму держкредитів на житло для молоді внесли зміни

      82 Читать новость на русском
      Кабмін додав 30 млн грн на пільгові молодіжні кредити
      Кабмін додав 30 млн грн на пільгові молодіжні кредити / Shutterstock

      Кабінет міністрів України вирішив збільшити статутний капітал Держфонду зі сприяння молодіжному житловому будівництву, а в роботу програми були внесені важливі зміни.

      Уряд додав Держмолодьжитлу 30 мільйонів гривень.

      Читайте також: Кредит на житло від держави для молоді: як це діє

      Як інформує прес-служба фонду, ці гроші перш за все будуть спрямовані на пільгові молодіжні кредити, зокрема учасникам АТО та переселенцям.

      Для таких людей загалом буде спрощено процедуру отримання кредитів.

      У Держмолольжитлі нагадують, що першочергове право на отримання довгострокового пільгового кредиту мають:

      1. внутрішньо перемішені особи,
      2. учасники антитерористичної операції,
      3. члени сімей загиблих учасників АТО,
      4. особи з інвалідністю, отриманою під час участі подій Революції Гідності, та члени сімей загиблих Героїв Небесної Сотні.

      Право на довгостроковий пільговий кредит також мають сім’ї осіб, яким посмертно присвоїли звання Героя України після подій на Євромайдані у вкінці 2013-го на початку 2014-го року.

      Серед важливих змін, які були внесені у програму – була знята вимога щодо обов’язкового перебування громадянина на квартирному обліку.

      Цим усунуто бюрократичну перешкоду для участі насамперед внутрішньо переміщених осіб і учасників АТО у програмі молодіжного житлового кредитування,
      – наголошують у Держмолодьжитлі.

      Вік позичальника повинен становити не більше 35 років, а термін кредитування можна розтягнути на 20 років.

      Відсоткова ставка за кредитом дорівнює обліковій ставці Нацбанку, що діє на момент надання кредиту, при цьому військовослужбовці на час проходження служби можуть скористатись нульовою відсотковою ставкою.

      Нагадаємо, наприкінці листопада відновила роботу державна програма "Доступне житло".

      Читайте також:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Кредит Ринок нерухомості Кабінет Міністрів України Гроші АТО біженці Законодавство
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленський пішов: які зміни можуть принести люди не з політики?
      сьогодні , 10:01 Зеленський пішов: які зміни можуть принести люди не з політики?
      Інна Жолобович 3665
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найкращі українські команди 2018: баскетбольне диво з іспанцями та бенефіс Шевченка
      сьогодні , 10:00 Найкращі українські команди 2018: баскетбольне диво з іспанцями та бенефіс Шевченка
      Михайло Гема 155
      Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      сьогодні , 08:40 Сумні думки: чи приречений наш мозок на розпач та морок?
      Борис Немировський 500
      Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      26 грудня , 21:01 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
      2116
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      ДТП з акторами "Дизель Шоу": з’явились свіжі дані про стан здоров’я артистів
       30 жовтня , 22:49
      На регіональних митницях подорожчало розмитнення "євроблях": водії скаржаться на маніпуляції
       22 грудня , 22:30
      "Розібрали Україну як велосипед". Словацькі ЗМІ розхвалюють свою збірну за ефектний розгром команди Шевченка
       17 листопада , 11:40
      Битва "евроблях": Audi A6 против Skoda Octavia
       18 листопада , 11:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук