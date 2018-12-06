Кредитування нерухомості в Україні: Нацбанк втішив прогнозом на 2019 рік

Національний банк України зробив прогноз щодо кредитування ринку нерухомості в Україні у 2019-му році.

Під час круглого столу щодо підсумків роботи банківської системи перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що НБУ розраховує на зростання темпів кредитування в Україні наступного року.

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Зокрема, йдеться й про кредитування у сфері нерухомості, пише "Економічна правда".

У 2018 році темпи кредитування населення зростали дуже високими темпами. Вони становили приблизно 40% рік до року. Ця тенденція почалась на початку 2017 року, і ми очікуємо, що наступного року зростання кредитування продовжиться,

– зазначила Рожкова.

У Нацбанку констатують, що лідерами було споживче кредитування або заставні кредити. Хоча відновлюється в Україні й кредитування нерухомості.

"Іпотека починає відновлюватися, хоча тенденції нестійкі... Банки концентруються на кредитуванні сільського господарства, будівництва, переробної промисловості", – пояснила представниця НБУ.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2018-го в Україні відновила роботу державна програма "Доступне житло", за якою вже підписали перші договори.