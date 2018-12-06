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      Кредитування нерухомості в Україні: Нацбанк втішив прогнозом на 2019 рік

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      Кредитування ринку нерухомості в Україні у 2019: прогноз НБУ
      Кредитування ринку нерухомості в Україні у 2019: прогноз НБУ / unsplash.com

      Національний банк України зробив прогноз щодо кредитування ринку нерухомості в Україні у 2019-му році.

      Під час круглого столу щодо підсумків роботи банківської системи перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що НБУ розраховує на зростання темпів кредитування в Україні наступного року.

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      Зокрема, йдеться й про кредитування у сфері нерухомості, пише "Економічна правда".

      У 2018 році темпи кредитування населення зростали дуже високими темпами. Вони становили приблизно 40% рік до року. Ця тенденція почалась на початку 2017 року, і ми очікуємо, що наступного року зростання кредитування продовжиться,
      – зазначила Рожкова.

      У Нацбанку констатують, що лідерами було споживче кредитування або заставні кредити. Хоча відновлюється в Україні й кредитування нерухомості.

      "Іпотека починає відновлюватися, хоча тенденції нестійкі... Банки концентруються на кредитуванні сільського господарства, будівництва, переробної промисловості", – пояснила представниця НБУ.

      Нагадаємо, наприкінці листопада 2018-го в Україні відновила роботу державна програма "Доступне житло", за якою вже підписали перші договори.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України НБУ Іпотека Ринок нерухомості Кредит
      Джерело: 24 канал
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