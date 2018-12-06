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      Кредитование недвижимости в Украине Нацбанк утешил прогнозом на 2019 год

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      Кредитование рынка недвижимости в Украине в 2019: прогноз НБУ
      Кредитование рынка недвижимости в Украине в 2019: прогноз НБУ / unsplash.com

      Национальный банк Украины сделал прогноз по кредитованию рынке недвижимости в Украине в 2019 году.

      Во время круглого стола по итогам работы банковской системы первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что НБУ рассчитывает на рост темпов кредитования в Украине в следующем году.

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      В частности, речь идет и о кредитовании в сфере недвижимости, пишет "Экономическая правда".

      В 2018 году темпы кредитования населения росли очень высокими темпами. Они составляли примерно 40% от года к году. Эта тенденция началась в начале 2017 года, и мы ожидаем, что в следующем году рост кредитования продолжится,
      – отметила Рожкова.

      В Нацбанке констатируют, что лидерами были потребительское кредитование или залоговые кредиты. Хотя восстанавливается в Украине и кредитование недвижимости.

      "Ипотека начинает восстанавливаться, хотя тенденции неустойчивы... Банки концентрируются на кредитовании сельского хозяйства, строительства, перерабатывающей промышленности", – пояснила представительница НБУ.

      Напомним, в конце ноября 2018 года в Украине возобновила работу государственная программа "Доступное жилье", по которой уже подписали первые договоры.

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      Теги: Новости недвижимости Новости Украины Кредит Рынок недвижимости Ипотека НБУ Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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