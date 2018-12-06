Кредитование недвижимости в Украине Нацбанк утешил прогнозом на 2019 год
Национальный банк Украины сделал прогноз по кредитованию рынке недвижимости в Украине в 2019 году.
Во время круглого стола по итогам работы банковской системы первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что НБУ рассчитывает на рост темпов кредитования в Украине в следующем году.
Читайте также: Теплые кредиты: как утеплить жилье с помощью государства
В частности, речь идет и о кредитовании в сфере недвижимости, пишет "Экономическая правда".
В 2018 году темпы кредитования населения росли очень высокими темпами. Они составляли примерно 40% от года к году. Эта тенденция началась в начале 2017 года, и мы ожидаем, что в следующем году рост кредитования продолжится,
– отметила Рожкова.
В Нацбанке констатируют, что лидерами были потребительское кредитование или залоговые кредиты. Хотя восстанавливается в Украине и кредитование недвижимости.
"Ипотека начинает восстанавливаться, хотя тенденции неустойчивы... Банки концентрируются на кредитовании сельского хозяйства, строительства, перерабатывающей промышленности", – пояснила представительница НБУ.
Напомним, в конце ноября 2018 года в Украине возобновила работу государственная программа "Доступное жилье", по которой уже подписали первые договоры.
Выбор редакции
-
Агрессия РФ на Азове: свежие новости о состоянии и условиях содержания раненых украинских воиновсегодня , 11:31
-
В Украине отмечают День Вооруженных Сил: мы – в десятке самых мощных армий Европысегодня , 10:36
-
Киев и Москва вскоре могут сесть за стол переговоров относительно транзита российского газасегодня , 09:35