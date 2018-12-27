Без бюрократических препятствий: в программу госкредитов на жилье для молодежи внесли изменения

Кабинет министров Украины решил увеличить уставный капитал Госфонда по содействию молодежному жилищному строительству, а в работу программы были внесены важные изменения.

Правительство добавило Госмолоджилью 30 миллионов гривен.

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Как сообщает пресс-служба фонда, эти деньги прежде всего будут направлены на льготные молодежные кредиты, в том числе участникам АТО и переселенцам.

Для таких людей вообще будет упрощена процедура получения кредитов.

В Госмолоджилье напоминают, что первоочередное право на получение долгосрочного льготного кредита имеют:

внутренне перемещенные лица, участники антитеррористической операции, члены семей погибших участников АТО, лица с инвалидностью, полученной во время участия событий Революции Достоинства и члены семей погибших Героев Небесной Сотни.

Право на долгосрочный льготный кредит также имеют семьи лиц, которым посмертно присвоили звание Героя Украины после событий на Евромайдане в конце 2013-го в начале 2014-го года.

Среди важных изменений, которые были внесены в программу – было снято требование об обязательном пребывании гражданина на квартирном учете.

Этим устранено бюрократическую преграду для участия в первую очередь внутренне перемещенных лиц и участников АТО в программе молодежного жилищного кредитования,

– отмечают в Госмолоджилье.

Возраст заемщика должен составлять не более 35 лет, а срок кредитования можно растянуть на 20 лет.

Процентная ставка по кредиту равна учетной ставке Нацбанка, действующей на момент предоставления кредита, при этом военнослужащие на время прохождения службы могут воспользоваться нулевой процентной ставкой.

Напомним, в конце ноября возобновила работу государственная программа "Доступное жилье".