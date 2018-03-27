Квартира в кредит: умови держпрограми для молоді

Програма пільгового кредитування для молоді дозволяє купити житло з мінімальною процентною ставкою. Як отримати кредит і в чому його особливості? Вивчаємо подробиці.

Навіть з урахуванням зниження цін на житлову нерухомість в Україні її вартість залишається занадто високою. Більшість сімей не можуть дозволити собі покупку квартири з повною оплатою, особливо це стосується молоді. Саме для таких людей в Україні діє програма "Пільгове молодіжне кредитування". Умови й особливості програми детально проаналізувала Ірина Романова – незалежний експерт з нерухомості, яка веде популярний блог про новобудови Києва та Київської області. То що ж являє собою пільговий кредит?

Вигідні умови кредитування

За правилами програми, отримати пільговий кредит можна максимум на 30 років. Перший внесок за придбану нерухомість становить 6% від її вартості: половина вноситься при оформленні документів, решта – після отримання прав на житло. Річна ставка по кредиту, незалежно від наявності дітей в родині, дорівнює 3%. Не виплачують відсотки військовослужбовці й ті, хто був мобілізований (на час служби). З народженням дитини відсотки за користування кредитом більше не нараховуються. Поява другої дитини в сім'ї дозволяє списати 25% вартості квартири, а з народженням третьої списується ще 25%.

Розрахунок суми кредиту на пільгових умовах залежить від площі майбутньої нерухомості. На одну людину – 21 кв. м + 20 кв. м на сім'ю. Загальну площу множать на середню вартість квадратного метра в регіоні й отримують остаточну суму кредиту. Якщо квартира коштує дорожче, різницю в ціні позичальник оплачує своїми силами.

Хто має право на пільги

Головна вимога для участі в програмі кредитування для молодих людей на пільгових умовах – це бути молодше 35 років. Наявність сім'ї або дітей – умова не обов'язкова, а от платоспроможність позичальника ретельно перевіряється.

Для розрахунку є формула, в якій береться до уваги загальний дохід сім'ї та щомісячна сума виплат по кредиту. Після виплати обов'язкового платежу на руках у потенційного позичальника повинна залишатися сума, яка перевищує прожитковий мінімум на всю сім'ю. Ще один важливий момент – необхідність поліпшення житлових умов, для підтвердження чого потрібно перебувати на квартирному обліку.

Черговість кандидатів на отримання пільгового кредиту встановлюється на основі рейтингу. У спеціальній інструкції розписано, скільки балів і за що можна отримати. Наприклад, першочергове право на житло – плюс 10 балів, наближення до віку 35 років – плюс 9 балів, народження дитини – плюс 1 бал, очікування більше ніж 10 років – плюс 7 балів, вчене звання – плюс 8 балів. Усі вони підсумовуються і виводять кандидата на певне місце в рейтингу.

Експерти відзначають, що програма пільгового кредитування – дійсно хороший шанс для молодих людей придбати квартиру. Однак сьогодні фінансування програми ведеться на недостатньому рівні, тобто шанси отримати пільговий кредит зовсім невеликі.