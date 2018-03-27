Квартира в кредит: условия госпрограммы для молодежи

Программа льготного кредитования для молодежи позволяет купить жилье с минимальной процентной ставкой. Как получить кредит и в чем его особенности? Изучаем подробности.

Даже с учетом снижения цен на жилую недвижимость в Украине ее стоимость остается слишком высокой. Большинство семей не могут позволить себе покупку квартиры с полной оплатой, особенно это касается молодежи. Именно для таких людей в Украине действует программа "Льготное молодежное кредитование". Условия и особенности программы подробно проанализировала Ирина Романова – независимый эксперт по недвижимости, которая ведет популярный блог о новостройках Киева и Киевской области. Так что же представляет собой льготный кредит?

Выгодные условия кредитования

По правилам программы, получить льготный кредит можно максимум на 30 лет. Первый взнос за приобретенную недвижимость составляет 6% от ее стоимости: половина вносится при оформлении документов, остальные – после получения прав на жилье. Годовая ставка по кредиту, независимо от наличия детей в семье, равна 3%. Не выплачивают проценты военнослужащие и те, кто был мобилизован (на время службы). С рождением ребенка проценты за пользование кредитом больше не начисляются. Появление второго ребенка в семье позволяет списать 25% стоимости квартиры, а с рождением третьего списывается еще 25%.

Расчет суммы кредита на льготных условиях зависит от площади будущей недвижимости. На одного человека – 21 кв. м + 20 кв. м на семью. Общую площадь умножают на среднюю стоимость квадратного метра в регионе и получают окончательную сумму кредита. Если квартира стоит дороже, разницу в цене заемщик оплачивает своими силами.

Кто имеет право на льготы

Главное требование для участия в программе кредитования для молодых людей на льготных условиях – это быть моложе 35 лет. Наличие семьи или детей – условие не обязательно, а вот платежеспособность заемщика тщательно проверяется.

Для расчета есть формула, в которой учитывается общий доход семьи и ежемесячная сумма выплат по кредиту. После выплаты обязательного платежа на руках у потенциального заемщика должна оставаться сумма, превышающая прожиточный минимум на всю семью. Еще один важный момент – необходимость улучшения жилищных условий, для подтверждения чего нужно находиться на квартирном учете.

Очередность кандидатов на получение льготного кредита устанавливается на основе рейтинга. В специальной инструкции расписано, сколько баллов и за что можно получить. Например, первоочередное право на жилье – плюс 10 баллов, приближение к возрасту 35 лет – плюс 9 баллов, рождение ребенка – плюс 1 балл, ожидание более 10 лет – плюс 7 баллов, ученое звание – плюс 8 баллов. Все они суммируются и выводят кандидата на определенное место в рейтинге.

Эксперты отмечают, что программа льготного кредитования – действительно хороший шанс для молодых людей приобрести квартиру. Однако сегодня финансирование программы ведется на недостаточном уровне, то есть шансы получить льготный кредит совсем небольшие.