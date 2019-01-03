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      Заявку про кредит на житло від держави тепер можна подати онлайн: покрокова інструкція

      170 Читать новость на русском
      Як молоді оформити кредит на житло від держави
      Як молоді оформити кредит на житло від держави / unsplash.com

      Відтепер заявку для участі у програмі кредитування від Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву можна оформити онлайн.

      Процедура онлайн-оформлення кредитів на житло від держави запрацює з 4 січня 2019 року.

      Читайте також: Кредит на житло від держави для молоді: як це діє

      Всі охочі можуть подавати відповідні заявки для участі у програмі в електронному варіанті.

      Як інформує прес-служба Держмолодьжитла, для цього спершу слід перевірити, чи маєте ви право на отримання такого кредиту.

      Це можна зробити на сайтах регіональних управлінь Держмолодьжитла за місцем реєстрації та зареєструватись через відповідний сайт.

      Як подати заявку про кредит на житло зі статутного капіталу Держмолодьжитла: покрокова інструкція

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      кредит молодь житло інструкція

      кредит молодь житло держава
      Як молоді в Україні оформити кредит на житло від держави

      Нагадаємо, наприкінці 2018-го Кабмін вирішив збільшити статутний капітал Держфонду зі сприяння молодіжному житловому будівництву на 30 мільйонів гривень.

      Чи плануєте Ви у 2019-му купувати житло?

       
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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Кредит Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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