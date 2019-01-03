Заявку про кредит на житло від держави тепер можна подати онлайн: покрокова інструкція

Відтепер заявку для участі у програмі кредитування від Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву можна оформити онлайн.

Процедура онлайн-оформлення кредитів на житло від держави запрацює з 4 січня 2019 року.

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Всі охочі можуть подавати відповідні заявки для участі у програмі в електронному варіанті.

Як інформує прес-служба Держмолодьжитла, для цього спершу слід перевірити, чи маєте ви право на отримання такого кредиту.

Це можна зробити на сайтах регіональних управлінь Держмолодьжитла за місцем реєстрації та зареєструватись через відповідний сайт.

Як подати заявку про кредит на житло зі статутного капіталу Держмолодьжитла: покрокова інструкція



Як молоді в Україні оформити кредит на житло від держави

Нагадаємо, наприкінці 2018-го Кабмін вирішив збільшити статутний капітал Держфонду зі сприяння молодіжному житловому будівництву на 30 мільйонів гривень.

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