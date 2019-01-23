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      Квартира в лизинг или ипотека: какая между ними разница

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      Чем жилье в лизинг отличается от ипотеки?
      Чем жилье в лизинг отличается от ипотеки? / Коллаж 24 канала

      В Минрегионе подтвердили, что вскоре в Украине появится лизинговая программа жилья – когда квартиры в новостройках можно будет арендовать с правом их выкупа.

      Инвестиционный проект, полное название которого "Обеспечение жильем граждан на условиях финансового лизинга или ипотечного кредитования" уже готовят к запуску.

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      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Андрей Камуз – глава правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ), которое действует при Кабмине. По его словам, процесс уже запущен.

      В чем разница между лизинговой программой жилья и ипотекой?

      Разница заключается в том, что при лизинге квартира находится в собственности лизингодателя (ГИУ) и права собственности на жилье переходят к лизингополучателю только после того, как он выполнит условия договора – выплатит необходимую сумму.

      По условиям ипотеки, права собственности на квартиру принадлежат заемщику, а квартира фактически находится в залоге у ипотечного кредитора.

      Если в случае с ипотекой человек является собственником жилья, за которое осуществляет выплаты, то по условиям лизинговой программы, жилье переходит в собственность только тогда, когда выплачена вся сумма.

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      Как объясняет Андрей Камуз, по сравнению с ипотекой, программа жилья в лизинг имеет определенные преимущества:

      – человек имеет возможность жить в квартире сразу после заключения договора (в таких помещениях проведены ремонтные работы и установлено необходимое оборудование);

      – не нужно платить значительный первый взнос за жилье;

      – есть возможность досрочно выполнить условия договора;

      – из программы можно будет "выйти" без каких-либо штрафных санкций.

      Больше читайте в материале: Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях

      Теги: Ипотека Кредит на жилье Покупка недвижимости Новости недвижимости Украины Первичный рынок недвижимости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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