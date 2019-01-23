Квартира в лизинг или ипотека: какая между ними разница

В Минрегионе подтвердили, что вскоре в Украине появится лизинговая программа жилья – когда квартиры в новостройках можно будет арендовать с правом их выкупа.

Инвестиционный проект, полное название которого "Обеспечение жильем граждан на условиях финансового лизинга или ипотечного кредитования" уже готовят к запуску.

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Об этом в комментарии 24 каналу рассказал Андрей Камуз – глава правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ), которое действует при Кабмине. По его словам, процесс уже запущен.

В чем разница между лизинговой программой жилья и ипотекой?

Разница заключается в том, что при лизинге квартира находится в собственности лизингодателя (ГИУ) и права собственности на жилье переходят к лизингополучателю только после того, как он выполнит условия договора – выплатит необходимую сумму.

По условиям ипотеки, права собственности на квартиру принадлежат заемщику, а квартира фактически находится в залоге у ипотечного кредитора.

Если в случае с ипотекой человек является собственником жилья, за которое осуществляет выплаты, то по условиям лизинговой программы, жилье переходит в собственность только тогда, когда выплачена вся сумма.

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Как объясняет Андрей Камуз, по сравнению с ипотекой, программа жилья в лизинг имеет определенные преимущества:

– человек имеет возможность жить в квартире сразу после заключения договора (в таких помещениях проведены ремонтные работы и установлено необходимое оборудование);

– не нужно платить значительный первый взнос за жилье;

– есть возможность досрочно выполнить условия договора;

– из программы можно будет "выйти" без каких-либо штрафных санкций.

Больше читайте в материале: Жилье в лизинг: когда это заработает в Украине и на каких условиях