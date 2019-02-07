Як правильно орендувати житло: нюанси і поради

Без орендованого житла не існує жодне велике місто і навіть невелике. І шахраї трапляються всюди. Практикуючі юристи підтверджують, що до них щодня звертаються люди з питаннями про грамотний підхід до оренди житла. 24 канал підготував на цю тему пам'ятку.

Що і кого потрібно перевірити, як і де, щоб не мати проблем ні з шахраями, ні з орендованим житлом – 24 каналу розказала керівник практики нерухомості Адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" Тетяна Кордіяка.

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Що потрібно перевіряти при оренді житла

Якщо ви потенційний орендар, то повинні знати, з ким саме укладатимете договір. Для початку потрібно перевірити усі документи на квартиру (витяг про реєстрацію права власності, свідоцтво про право власності чи договір купівлі-продажу, технічний паспорт тощо). Також потрібно впевнитись, чи дійсно людина, яка збирається надати вам житло в оренду, є його власником (перевірити документ, що посвідчує особу власника).

Рекомендуємо додатково перевіряти зареєстроване право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.



Що треба знати перед тим, як винаймати житло

Як обманюють потенційних орендарів

Часто може бути, що одну й ту ж квартиру здають двом різним людям, і про це вони дізнаються, коли вже заселяються. В таких випадках завдаток передається, зазвичай, на словах і без договору.

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Серед ріелторів популярний спосіб обману недосвідчених орендарів – взяти гроші за пошук житла, обіцяючи підібрати варіанти за обраними параметрами. До прикладу, переконують, що за такою ціною мають ряд пропозицій оренди в цікавому для вас районі, але то власнику не виходить зустрітись, то ще якісь причини. І за певну суму вони, звичайно ж, підберуть інші подібні варіанти. Але об’єктивно це навряд чи будуть варіанти, які влаштують вас. Повернути заплачені на початку гроші практично нереально.

Популярним є варіант, коли квартиру в оренду здають родичі власника, який не знає про це.

Завжди гроші повинен отримувати не ріелтор, а сам власник, або ж особа на підставі довіреності (той же ріелтор, якщо в нього така є). На практиці бувають випадки, коли ріелтори приносять вже підписані власником договори оренди, і потім ви як орендар не можете бути до кінця певні, чи знає власник про цю оренду, чи ні.



Квартира в оренду: як оманюють потенційних винаймачів

Що має бути в договорі, щоб ви не залишились без грошей і без житла

Інколи сторони не укладають письмового договору оренди, а обмежуються лише усними домовленостями. Це досить ризиковано, адже лише уклавши письмовий договір, можна в майбутньому довести, про що саме домовлялись сторони.

Такий договір укладається на певний період, часто це 1 рік, і здебільшого на початку оплачується одразу перший і останній місяць оренди. При передачі квартири фіксуються показники лічильників і про це обов’язково слід вказати в підписаній угоді.

Найважливіше, що має бути передбачено в договорі:

- конкретні дані орендованої квартири (точна адреса, реквізити документів на право власності, щоб не склалась ситуація, коли показують одну квартиру при огляді, а Ви уклали договір оренди щодо зовсім іншої, наприклад поверхом нижче, в якій зовсім інші умови);



- термін оренди;



- сума щомісячної орендної плати, порядок і строк її сплати.

Договір повинен враховувати як інтереси орендодавця, так і орендаря. Зокрема, повинен бути передбачений обов’язок завчасного попередження про припинення договору (часто – це один календарний місяць), щоб орендодавець не міг неочікувано вас виселити.

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Всі меблі, які передаються з квартирою повинні бути зазначені в договорі: це і в інтересах орендодавця облікувати своє майно, і орендареві гарантія того, що квартира має бути передана з меблями, як до прикладу домовлялись на першій зустрічі.

Також важливо чітко закріплювати момент оплати орендної плати та орендарям отримувати належне підтвердження про оплату від орендодавця в день оплати.



Сторони повинні завчасно домовитись, хто і коли сплачує за комунальні послуги

Чітко повинно бути визначено, хто і коли платить комунальні послуги, а також зазначено про обов’язки обох сторін щодо утримання квартири.

У чому полягає участь ріелтора в орендних відносинах

У більшості випадків здача квартири в оренду відбувається за участю посередника – ріелтора.

Часто ріелтори пропонують договори про надання посередницьких послуг, інформаційно-консультаційних послуг. Про таку плату за надання послуг має бути зазначено на початку співпраці, особливо, коли ріелтор шукає вам квартиру, а не ви вже знайшли квартиру, яку здають в оренду через ріелтора.

Якщо ж ріелтор жодних дій не вчиняє для укладення договору оренди, не повідомляє вас про розмір оплати і з’являється лише вкінці з вимогою сплатити гроші, закон не встановлює обов’язку оплачувати. Є договір, надані послуги – є плата за надані посередницькі чи інформаційно-консультативні послуги ріелтора.

У Києві оплата послуг ріелтора становить зазвичай 50% від місячної орендної плати, водночас у Львові – це 100%.

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Ріелтор зазвичай проводить огляди квартири для орендарів, надає проекти угод. Але без відповідних повноважень ріелтор не може підписувати угоду, брати гроші від орендаря.



Послуги ріелтора у Львові коштують дорожче, ніж у Києві

Чи варто шукати квартиру без ріелтора, і як себе убезпечити

Тут немає однозначної відповіді. Ріелтори часто мають хороші пропозиції, які важко знайти самостійно. Якщо ви вирішили зекономити на послугах ріелтора, тоді можна шукати житло безпосередньо від власника, але дуже часто оголошення, в яких вказано, що ще "від власника" і "посередникам не звертатись", є фіктивними.

Також особа може лише називати себе ріелтором, а насправді не мати наміру надати вам послуги, а лише заволодіти грошима.

Незалежно, чи є ріелтор, чи ні, є певні вимоги до перевірки документів і до умов договору, які повинні бути дотримані.

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Як повинен себе захистити орендодавець

Теж обов’язково повинен перевірити документи, що посвідчують особу орендаря. Особливо це має значення, якщо квартира передається в оренду з дорогими меблями, технікою тощо, щоб не склалась ситуація, що за перший місяць оренди власник отримає кілька тисяч гривень, а орендарі незаконно заволодіють його майном на кілька десятків тисяч.