Вывести рынок арендного жилья из тени: как это планируют воплотить в Украине

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ озвучили намерение, как вывести из тени рынок арендной недвижимости в Украине.

Вице-премьер Геннадий Зубко, который также является главой Минрегиона, заявил, что его ведомство уже работает над законопроектом об институте арендного жилья в Украине. Об этом чиновник рассказал в интервью информагентству "Интерфакс-Украина".

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Что будет предусматривать институт арендного жилья? В соответствующем законопроекте будет четко прописана процедура заселения, выселения и компенсации убытков собственникам.

Например, предприниматели, которые арендуют жилье и предоставляют его своим работникам, могут закладывать это в себестоимость производства.

Еще одним примером воплощения реализации института арендного жилья в Украине могут стать так называемые доходные дома.

Что такое доходные дома?Это преимущественно многоквартирные жилые дома, которые строят специально для того, чтобы сдавать квартиры в аренду.



Как архитектурные сооружения доходные дома получили распространение в европейских странах с 1830-40-х годов. Известный Дом с химерами в Киеве в начале 20 века построили как доходный дом.

На сегодня рынок арендного жилья в Украине полностью находится в тени и от него не получают доходов ни государство, ни муниципалитеты.

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В правительстве прогнозируют, что после запуска института арендного жилья можно было бы решить вопрос с арендой жилья для украинцев, которые работают в бюджетной сфере. В бюджете будут предусмотрены средства на аренду жилья и это должно было бы урегулировать взаимоотношения между арендатором и арендодателем и открыть рынок.



Рынок арендного жилья в Украине планируют вывести из тени

Что с налогами?

После консультаций с налоговым комитетом в Минрегионе озвучили, что налог на аренду жилья в размере 18% был бы выгодной ставкой. Эта ставка должна быть меньше, чем налог с недвижимости, чтобы потенциальному арендодателю было выгодно сдавать жилье в аренду.

На сегодня в Украине действует налог на недвижимость, который платят владельцы так называемых "лишних" квадратных метров. Больше о том, кто и когда должен оплатить этот налог, читайте в материале.