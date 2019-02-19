Вивести ринок орендного житла з тіні: як це планують втілити в Україні

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ озвучили намір, як вивести з тіні ринок орендної нерухомості в Україні.

Віце-прем’єр Геннадій Зубко, який також є главою Мінрегіону, заявив, що його відомство уже працює над законопроектом про інститут орендного житла в Україні. Про це урядовець розповів в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна".

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Що буде передбачати інститут орендного житла? У відповідному законопроекті буде чітко прописана процедура заселення, виселення та компенсації збитків власникам.

Наприклад, підприємці, які орендують житло та надають його своїм працівникам, можуть закладати це в собівартість виробництва.

Ще одним прикладом втілення реалізації інституту орендного житла в Україні можуть стати так звані прибуткові будинки.

Що таке прибуткові будинки?Це переважно багатоквартирні житлові будинки, які будують спеціально для того, щоб здавати квартири в оренду.



Як архітектурні споруди прибуткові будинки набули поширення в європейських країнах від 1830-40-х років. Відомий Будинок з химерами у Києві на початку 20 століття збудували як прибутковий дім.

На сьогодні ринок орендного житла в Україні повністю перебуває в тіні і від нього не отримують доходів ні держава, ні муніципалітети.

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В уряді прогнозують, що після запуску інституту орендного житла можна було б вирішити питання з орендою житла для українців, які працюють у бюджетній сфері. У бюджеті будуть передбачені кошти на оренду житла і це мало б врегулювати взаємовідносини між орендарем і орендодавцем та відкрити ринок.



Ринок орендного житла в Україні планують вивести з тіні

Що з податками?

Після консультацій з податковим комітетом у Мінрегіоні озвучили, що податок на оренду житла у розмірі 18% був би вигідною ставкою. Ця ставка повинна бути меншою, ніж податок з нерухомості, щоб потенційному орендодавцеві було вигідно здавати помешкання в оренду.

На сьогодні в Україні діє податок на нерухомість, який сплачують власники так званих «зайвих» квадратних метрів. Більше про те, хто і коли повинен сплатити цей податок, читайте у матеріалі.