Оренда квартири: коли не треба платити за послуги ріелтора

Найчастіше, коли ви в Україні шукаєте житло в оренду, доведеться скористатись послугами ріелтора.

Нерухомість 24 уже писала про найпоширеніші шахрайства, про які варто знати до того, як ви готуєтесь шукати зйомну квартиру.

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Що треба знати про послуги ріелтора, щоб не викинути гроші на вітер, читайте далі.

Хто такий ріелтор?Це посередник, агент, що працює на ринку нерухомості за комісійні. В Україні найчастіше трапляються ріелтори, що працюють на агентства нерухомості та приватні, яких іноді називають маклерами.

Часто ріелтори пропонують договори про надання посередницьких послуг, які вони визначають як "інформаційно-консультаційні".

Юристи з адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери" наголошують, що про плату за надання таких послуг має бути зазначено на початку співпраці, особливо, коли ріелтор шукає вам квартиру, а не ви вже знайшли квартиру, яку здають в оренду через ріелтора.



Знайти квартиру для оренди можна й без посередництва ріелтора//unsplash.com

Коли не треба платити за послуги ріелтора?

Якщо ріелтор ніяк не укладає договір про оренду, не повідомляє про розмір оплати за послуги, а з'являється лише вкінці з вимогою заплатити йому, ви маєте повне право йому відмовити, оскільки в такому випадку закон не встановлює обов’язку оплачувати.

Якщо є договір, були надані послуги – тоді є плата за них. Якщо цього всього немає, то й нема за що платити.

Варто також знати про те, що без відповідних повноважень ріелтор не має права підписувати договори про оренду нерухомості чи брати гроші від орендаря. Зазвичай, в обов'язки ріелтора входить проведення огляду помешкань та надання проектів угод.

У Києві оплата послуг ріелтора найчастіше становить 50% від вартості місячної плати за орендовану квартиру. У Львові за його послуги доведеться заплатити 100%.

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