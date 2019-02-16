14:56
16 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як безсмертний Путін травмувався. Гей-атаки на Чечню
      Вєсті Кремля
      21:24, 15 лютого
      Вєсті.UA: Фіаско Насірова. Чому Труханов прибув з іншого світу
      Вєсті.UA
      21:19, 15 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Оренда квартири: коли не треба платити за послуги ріелтора

      35
      Коли не треба платити за послуги ріелтора?
      Коли не треба платити за послуги ріелтора? / Getty images

      Найчастіше, коли ви в Україні шукаєте житло в оренду, доведеться скористатись послугами ріелтора.

      Нерухомість 24 уже писала про найпоширеніші шахрайства, про які варто знати до того, як ви готуєтесь шукати зйомну квартиру.

      Читайте також: Субсидія для зйомної квартири: покрокова інструкція, як її оформити

      Що треба знати про послуги ріелтора, щоб не викинути гроші на вітер, читайте далі.

      Хто такий ріелтор?Це посередник, агент, що працює на ринку нерухомості за комісійні. В Україні найчастіше трапляються ріелтори, що працюють на агентства нерухомості та приватні, яких іноді називають маклерами.

      Часто ріелтори пропонують договори про надання посередницьких послуг, які вони визначають як "інформаційно-консультаційні".

      Юристи з адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери" наголошують, що про плату за надання таких послуг має бути зазначено на початку співпраці, особливо, коли ріелтор шукає вам квартиру, а не ви вже знайшли квартиру, яку здають в оренду через ріелтора.

      квартира оренда нерухомість
      Знайти квартиру для оренди можна й без посередництва ріелтора//unsplash.com

      Коли не треба платити за послуги ріелтора?

      Якщо ріелтор ніяк не укладає договір про оренду, не повідомляє про розмір оплати за послуги, а з'являється лише вкінці з вимогою заплатити йому, ви маєте повне право йому відмовити, оскільки в такому випадку закон не встановлює обов’язку оплачувати.

      Якщо є договір, були надані послуги – тоді є плата за них. Якщо цього всього немає, то й нема за що платити.

      Варто також знати про те, що без відповідних повноважень ріелтор не має права підписувати договори про оренду нерухомості чи брати гроші від орендаря. Зазвичай, в обов'язки ріелтора входить проведення огляду помешкань та надання проектів угод.

      У Києві оплата послуг ріелтора найчастіше становить 50% від вартості місячної плати за орендовану квартиру. У Львові за його послуги доведеться заплатити 100%.

      Читайте більше у матеріалі: Як правильно орендувати житло: нюанси і поради

       

       

      blog_ava
      Коли Гройсман внесе подання щодо призначення Супрун міністром охорони здоров'я
      сьогодні
      1499
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Оренда нерухомості Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      сьогодні , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 201
      Всі кандидати в президенти – у виграші
      сьогодні , 12:00 Всі кандидати в президенти – у виграші
      Артем Овдієнко 497
      Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      сьогодні , 09:00 Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      Віталій Шабунін 803
      П'яні російські військові "знищили" згорілий танк
      сьогодні , 08:20 П'яні російські військові "знищили" згорілий танк
      Олексій Чибісов 2064
      Радянсько-афганська війна – вторгнення заради імперіалістичних амбіцій
      15 лютого , 22:00 Радянсько-афганська війна – вторгнення заради імперіалістичних амбіцій
      Артем Овдієнко 1846
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук