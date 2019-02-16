Аренда: когда не надо платить за услуги риэлтора

Чаще всего, когда вы в Украине ищете жилье в аренду, придется воспользоваться услугами риэлтора.

Недвижимость 24 уже писала о самых распространенных мошенничествах, о которых стоит знать до того, как вы готовитесь искать съемную квартиру.

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Что надо знать об услугах риэлтора, чтобы не выбросить деньги на ветер, читайте дальше.

Кто такой риэлтор?

Это посредник, агент, работающий на рынке недвижимости за комиссионные. В Украине чаще всего встречаются риэлторы, работающие на агентства недвижимости и частные, которых иногда называют маклерами.

Часто риэлторы предлагают договоры о предоставлении посреднических услуг, которые они определяют как "информационно-консультационные".

Юристы из адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" отмечают, что об оплате за предоставление таких услуг должно быть указано в начале сотрудничества, особенно, когда риэлтор ищет вам квартиру, а не вы уже нашли квартиру, которую сдают в аренду через риэлтора.



Найти квартиру для аренды можно и без посредничества риэлтора // unsplash.com

Когда не надо платить за услуги риэлтора?

Если риэлтор никак не заключает договор об аренде, не сообщает о размере оплаты за услуги, а появляется только в конце с требованием заплатить ему, вы имеете полное право ему отказать, поскольку в таком случае закон не устанавливает обязанности оплачивать.

Если есть договор, были предоставлены услуги – тогда есть плата за них. Если этого всего нет, то и не за что платить.

Стоит также знать о том, что без соответствующих полномочий риэлтор не имеет права подписывать договора об аренде недвижимости или брать деньги от арендатора. Обычно, в обязанности риэлтора входит проведение осмотра помещений и предоставление проектов соглашений.

В Киеве оплата услуг риэлтора чаще всего составляет 50% от стоимости месячной платы за съемную квартиру. Во Львове за его услуги придется заплатить 100%.

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