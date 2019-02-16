15:56
16 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как бессмертный Путин травмировался. Гей-атаки на Чечню
      Вєсті Кремля
      21:26, 15 февраля
      Вести.UA: Фиаско Насирова. Почему Труханов прибыл из другого мира
      Вєсті.UA
      20:40, 15 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Аренда: когда не надо платить за услуги риэлтора

      25 Читати новину українською
      Когда не надо платить за услуги риэлтора?
      Когда не надо платить за услуги риэлтора? / Getty images

      Чаще всего, когда вы в Украине ищете жилье в аренду, придется воспользоваться услугами риэлтора.

      Недвижимость 24 уже писала о самых распространенных мошенничествах, о которых стоит знать до того, как вы готовитесь искать съемную квартиру.

      Читайте также: Субсидия для съемной квартиры: пошаговая инструкция, как ее оформить

      Что надо знать об услугах риэлтора, чтобы не выбросить деньги на ветер, читайте дальше.

      Кто такой риэлтор?
      Это посредник, агент, работающий на рынке недвижимости за комиссионные. В Украине чаще всего встречаются риэлторы, работающие на агентства недвижимости и частные, которых иногда называют маклерами.

      Часто риэлторы предлагают договоры о предоставлении посреднических услуг, которые они определяют как "информационно-консультационные".

      Юристы из адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" отмечают, что об оплате за предоставление таких услуг должно быть указано в начале сотрудничества, особенно, когда риэлтор ищет вам квартиру, а не вы уже нашли квартиру, которую сдают в аренду через риэлтора.

      квартира оренда нерухомість
      Найти квартиру для аренды можно и без посредничества риэлтора // unsplash.com

      Когда не надо платить за услуги риэлтора?

      Если риэлтор никак не заключает договор об аренде, не сообщает о размере оплаты за услуги, а появляется только в конце с требованием заплатить ему, вы имеете полное право ему отказать, поскольку в таком случае закон не устанавливает обязанности оплачивать.

      Если есть договор, были предоставлены услуги – тогда есть плата за них. Если этого всего нет, то и не за что платить.

      Стоит также знать о том, что без соответствующих полномочий риэлтор не имеет права подписывать договора об аренде недвижимости или брать деньги от арендатора. Обычно, в обязанности риэлтора входит проведение осмотра помещений и предоставление проектов соглашений.

      В Киеве оплата услуг риэлтора чаще всего составляет 50% от стоимости месячной платы за съемную квартиру. Во Львове за его услуги придется заплатить 100%.

      Читайте больше в материале: Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы

       

       

       

      blog_ava
      Пенсии вырастут: когда и на сколько
      сегодня
      708
      Теги: Рынок недвижимости Аренда недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      сегодня , 14:00 Курс України на вступ до ЄС та НАТО: чи має це політичну вагу і чому Росія відчула себе ошуканою
      Віталій Дейнега 114
      Всі кандидати в президенти – у виграші
      сегодня , 12:00 Всі кандидати в президенти – у виграші
      Артем Овдієнко 574
      Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      сегодня , 09:00 Як Україні наздогнати економічний рівень Польщі та Німеччини
      Віталій Шабунін 224
      П'яні російські військові "знищили" згорілий танк
      сегодня , 08:20 П'яні російські військові "знищили" згорілий танк
      Олексій Чибісов 2153
      Радянсько-афганська війна – вторгнення заради імперіалістичних амбіцій
      15 февраля , 22:00 Радянсько-афганська війна – вторгнення заради імперіалістичних амбіцій
      Артем Овдієнко 1881
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Яценюк: Янукович сам не пойдет - ему надо помочь
       1 сентября 2012 , 17:22 29
      День Валентина жена Януковича проведет без мужа
       7 февраля 2013 , 19:41 7
      Страна тысячи аварийных мостов: Омелян рассказал о приоритетах своего ведомства
       16 августа 2018 , 11:35
      Какой смысл менять фары на ксенон
       10 ноября 2018 , 13:19
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук