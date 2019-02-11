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      Оренда житла: що обов'язково має бути в договорі

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      Оренда квартири в Україні: що має бути вказано у договорі
      Оренда квартири в Україні: що має бути вказано у договорі / Getty images

      Коли постає питання орендувати квартиру, до нього слід підійти з усією відповідальністю, особливо, що стосується укладення договору про оренду.

      Що треба знати про договір з оренди нерухомості і що варто перевірити перед тим, як його підписувати? Про це в коментарі 24 каналу розповіла керівник практики нерухомості Адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" Тетяна Кордіяка.

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      Фахівець наголошує, що перед тим, як підписати будь-який договір потрібно перевірити усі документи на квартиру і впевнитись, що людина, яка має намір здавати вам її в оренду дійсно є її власником.

      Що має бути вказано у договорі?

      Нерідко трапляється так, що сторони не вважають за потрібне підписувати жодні документи, обмежуючись лише усними домовленостями. Проте, за словами юристів, це доволі ризиковано, оскільки лише за наявності письмового договору, за потреби у майбутньому можна буде довести про що домовлялись сторони.

      Договір про оренду нерухомості укладається на певний період часу. Часто це 1 рік, проте, за домовленістю сторін, у документі може бути вказаний й будь-який інший термін.

      оренда квартири нерухомості договір
      Найчастіше договір про оренду квартири укладають на 1 рік

      При передачі квартири варто переписати показники лічильників і вказати їх у підписаній угоді.

      Обов'язкові пункти, які мають бути передбачені у договорі про оренду квартири:

      1. конкретні дані орендованої нерухомості (точна адреса, реквізити документів на право власності);
      2. перелік осіб, які проживатимуть у квартирі разом з орендарем;
      3. термін, на який укладається договір;
      4. сума, порядок і термін щомісячної оплати.

      Також у документі може бути передбачений стан квартири на момент укладення договору, порядок розрахунку за компослуги, умови розірвання договору, відповідальність осіб тощо.

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      Документ повинен враховувати як інтереси орендодавця, так і орендаря. Наприклад, у ньому мають бути вказані усі меблі та побутова техніка, які передаються в оренду разом квартирою.

      Більше читайте у матеріалі: Як правильно орендувати житло: нюанси і поради

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Оренда нерухомості Поради
      Джерело: 24 канал
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