Аренда жилья: что обязательно должно быть в договоре
Когда встает вопрос арендовать квартиру, к нему следует подойти со всей ответственностью, особенно, что касается заключения договора об аренде.
Что надо знать о договоре по аренде недвижимости и стоит проверить перед тем, как его подписывать? Об этом в комментарии 24 каналу рассказала руководитель практики недвижимости Адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" Татьяна Кордияка.
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Специалист отмечает, что перед тем, как подписать любой договор нужно проверить все документы на квартиру и убедиться, что человек, который намерен сдавать вам ее в аренду действительно является ее владельцем.
Что должно быть указано в договоре?
Нередко случается так, что стороны не считают нужным подписывать никакие документы, ограничиваясь лишь устными договоренностями. Однако, по словам юристов, это довольно рискованно, поскольку только при наличии письменного договора, при необходимости в будущем можно будет доказать о чем договорились стороны.
Договор об аренде недвижимости заключается на определенный период времени. Часто это 1 год, однако, по договоренности сторон, в документе может быть указан и любой другой срок.
Чаще всего договор об аренде квартиры заключают на 1 год
При передаче квартиры стоит переписать показания счетчиков и указать их в подписанном соглашении.
Обязательные пункты, которые должны быть предусмотрены в договоре об аренде квартиры:
- конкретные данные арендованной недвижимости (точный адрес, реквизиты документов на право собственности);
- перечень лиц, проживающих в квартире вместе с арендатором;
- срок, на который заключается договор;
- сумма, порядок и срок ежемесячной оплаты.
Также в документе может быть предусмотрено состояние квартиры на момент заключения договора, порядок расчета за коммунальные услуги, условия расторжения договора, ответственность лиц и т.
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Документ должен учитывать как интересы арендодателя, так и арендатора. Например, в нем должна быть указана все мебель и бытовая техника, которая передается в аренду вместе квартирой.
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