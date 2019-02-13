Оренда квартири: найпоширеніші шахрайства, про які треба знати

Як надійно орендувати житло і про які шахрайства треба знати, щоб не потрапити на гачок аферистів, коли плануєте винаймати помешкання.

Ринок нерухомості України і, зокрема, ринок орендованого житла, нерідко є широким полем для різного роду шахраїв.

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Які афери під час оренди житла на сьогодні є найбільш поширеними в Україні, читайте далі у матеріалі Нерухомість 24.

Топ-3 "найпопулярніші" шахрайства

1. Нерідко трапляються випадки, що одну й ту ж квартиру здають різним людям. Майбутні орендарі дізнаються про це, коли вже готові заселяються у помешкання.

Шахраї, зазвичай, у таких випадках виступають у ролі посередників і отримують завдаток за свої "послуги" без підписання жодного договору.



Як не стати жертвою шахраїв, шукаючи квартиру для оренди

2. Популярним способом обману недосвідчених орендарів серед ріелторів є взяти гроші за пошук житла, обіцяючи знайти помешкання за тими критеріями, які цікавлять клієнтів.

Вас має насторожити, якщо ріелтор запевняє, що має кілька варіантів у тому районі, який вас цікавить, але тривалий час не може показати жодного з них: то власнику не виходить зустрітись, то інші причини.

За гроші, які ви заплатили за його послуги, вам покажуть інші варіанти, але це навряд чи будуть ті, які вас влаштують. Зазвичай, в таких випадках ріелтори просять гроші наперед і повернути їх після цього практично нереально.

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3. Ще одним популярним видом шахрайства є те, ситуація, коли квартиру здають в оренду родичі власника, який не знає про це.

Трапляються випадки, коли ріелтори приносять вже підписані власником договори про оренду, але в такому випадку ви як орендар не можете бути до кінця впевнені, чи знає власник, що його помешкання здають в оренду чи ні.

У таких ситуаціях важливо, щоб договір про оренду власник помешкання підписував у вашій присутності. Інша особа це може робити лише на підставі довіреності.



Оренда квартири: важливо підписати договір саме з власником

Раніше Нерухомість 24 писала про те, що обов'язково має бути вказано у договорі про оренду житла.

Більше читайте у матеріалі: Як правильно орендувати житло: нюанси і поради