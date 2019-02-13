Аренда квартиры: самые распространенные мошенничества, о которых надо знать

Как надежно арендовать жилье и про какие мошенничества надо знать, чтобы не попасть на крючок аферистов, когда планируете снимать жилье.

Рынок недвижимости Украины и, в частности, рынок съемного жилья, нередко является широким полем для разного рода мошенников.

Читайте также: Когда покупать квартиру: что сейчас с рынком недвижимости и к чему готовиться украинцам

Какие аферы при аренде жилья на сегодня являются наиболее распространенными в Украине, читайте далее в материале Недвижимость 24.

Топ-3 "самых популярных" мошенничеств

1. Нередко бывают случаи, когда одну и ту же квартиру сдают разным людям. Будущие арендаторы узнают об этом, когда уже готовы заселяются в квартиру.

Мошенники, обычно, в таких случаях выступают в роли посредников и получают задаток за свои "услуги" без подписания договора.



Как не стать жертвой мошенников, в поисках квартиры для аренды

2. Популярным способом обмана неискушенных арендаторов среди риэлторов – взять деньги за поиск жилья, обещая найти жилье по тем критериям, которые интересуют клиентов.

Вас должно насторожить, если риэлтор уверяет, что имеет несколько вариантов в том районе, который вас интересует, но длительное время не может показать ни один из них: то у владельца не получается встретиться, то другие причины.

За деньги, которые вы заплатили за его услуги, вам покажут другие варианты, но это вряд ли будут те, которые вас устроят. Обычно в таких случаях риэлторы просят деньги наперед и вернуть их после этого практически нереально.

Читайте также: "Покращення" процедуры прописки: почему в доме сможет зарегистрироваться любой

3. Еще одним популярным видом мошенничества является ситуация, когда квартиру сдают в аренду родственники владельца, который не знает об этом.

Бывают случаи, когда риэлторы приносят уже подписанные владельцем договоры об аренде, но в таком случае вы, как арендатор, не можете быть до конца уверены, знает ли владелец, что его квартиру сдают в аренду или нет.

В таких ситуациях важно, чтобы договор об аренде собственник помещения подписывал в вашем присутствии. Другое лицо это может делать только на основании доверенности.



Аренда квартиры: важно подписать договор именно с владельцем

Ранее Недвижимость 24 писала о том, что обязательно должно быть указано в договоре об аренде жилья.

Больше читайте в материале: Как правильно арендовать жилье: нюансы и советы