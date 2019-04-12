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      Посуточная аренда жилья: нюансы с бронированием и предоплатой

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      Посуточная аренда квартир: что нужно знать о бронировании
      Посуточная аренда квартир: что нужно знать о бронировании / Коллаж 24 канала

      Накануне пасхальных праздников и выходных в мае украинцы планируют путешествия, чтобы насыщенно и ярко отдохнуть от будней. Тогда и возникает вопрос, где остановиться, путешествуя в другой город.

      Что следует знать о посуточной аренде квартир, чтобы не попасть впросак и не быть обманутым? Такой вид аренды все чаще выбирают в качестве более дешевой альтернативы гостиницам или хостелам. Журналисты 24 канала собрали советы, что стоит знать о посуточной аренде жилья, чтобы не стать жертвой мошенников.

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      Ища квартиру для непродолжительной аренды, обращайте внимание на отзывы пользователей. Обычно в случае, если помещение не соответствовало описанию, жильцы об этом пишут.

      Особенности бронирования

      Если планируете поездку на выходные или праздники, займитесь поисками жилья как можно раньше. Потому что с приближением ожидаемой даты предложений будет все меньше и, как правило, остаются только дорогие или ненадежные варианты.

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      Перед бронированием учтите собственные потребности и пожелания относительно временного жилья: адрес и удобство расположения, удобства, наличие интернета, телевидения, кондиционера и т.д.

      Поинтересуйтесь, есть ли в доме фен, утюг, стиральная машина или другая бытовая техника, которая вам может понадобиться во время пребывания.

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      Что надо знать о расчете и предоплате?

      Очень часто среди объявлений о посуточной аренде квартиры можно встретить те, где требуют задаток.

      Если у вас требуют всю сумму вперед без всяких гарантий взамен, кроме номера телефона, адреса, фото в интернете и без отзывов – с большой вероятностью вы имеете дело с мошенниками.

      Перед тем, как переводить любую сумму потенциальному арендодателю, почитайте отзывы о жилье на порталах по поиску недвижимости.

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      На что обратить внимание при расчете наличными?

      Если для осуществления оплаты за квартиру еще до заселения вас приглашают в офисное помещение, а не непосредственно по адресу съемного жилья – скорее всего, вы имеете дело с мошенниками.

      Также стоит насторожиться, если человек, называющий себя владельцем, назначает встречу не по адресу квартиры, а в другом месте и сначала берет с вас деньги за жилье, а потом обещает провести и отдать ключи.

      Оптимальным вариантом в таком случае будет, если вы договоритесь о встрече по адресу жилья, которое хотите арендовать, владелец вам его показывает, отдает ключи, рассказывает о нюансах, а вы ему – отдаете деньги.

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      Что надо знать об оплате за посуточную аренду жилья

      Больше читайте в материале: Как снять жилье посуточно и не попасть впросак: советы и нюансы

      Смотрите, какое необычное жилье предлагают для аренды в Великобритании.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Деньги Советы Рынок недвижимости Аренда недвижимости Мошенничество
      Источник: 24 канал
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