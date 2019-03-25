Как снять жилье посуточно и не попасть в неприятности: советы и нюансы

Посуточная аренда жилья – отличная альтернатива гостинице для туристов. Это более дешевый, более "семейный" вариант ночлега во время путешествий. Чтобы вы комфортно чувствовали себя во время путешествия и не были обмануты – 24 канал проанализировал нюансы посуточной аренды и подготовил памятку.

Где искать

Тут несколько вариантов.

Первый – сейчас существует множество сайтов с объявлениями о посуточной аренде. Это как большие мультиплатформы вроде OLX, специализированные всеукраинские и международные сайты по аренде жилья, так и местные сайты городов или регионов с такой информацией.

Важно: если договариваетесь о посуточной аренде – обращайте внимание как на отзывы о ресурсе в целом, так и о конкретном арендодателе. Обычно, в случае каких-то проблем, пользователи оставляют отзывы.

Второй вариант – спросить у друзей или знакомых, которые уже бывали в месте, где вы планируете остановиться, и воспользоваться их рекомендацией.

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Нюансы бронирования

Бронируйте жилье как можно раньше. Особенно если едете куда-то на праздники или какие-то выдающиеся события. Во-первых – так дешевле, во-вторых – если поздно, то свободного жилья уже может и не быть. Придется пользоваться отелем (хотя и там мест может не быть или останутся только VIP за много денег).

Конечно же, перед бронированием учтите все свои потребности и пожелания относительно временного жилища: адрес и удобство расположения, оснащение, наличие интернета, телевидения, кондиционера, если это необходимо. Так же – наличие фена, утюга, стиральной машинки и тому подобное.

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Предоплата

Это наиболее рискованная часть арендного соглашения бронирования. Обычно владельцы помещения просят внести задаток. Чтобы быть уверенными, что вы точно приедете и доплатите деньги, а хозяин не потеряет ни вас, как клиента, ни свои деньги, если вы в последнюю секунду откажетесь от аренды, а новых жильцов он не найдет. Опять же – надежные арендодатели всегда имеют хорошие отзывы на порталах аренды недвижимости.

А порой предоплату не требуют вообще. Но здесь стоит заранее обсудить этот момент с арендодателем, чтобы избежать ситуации, когда он просто забыл предупредить вас о предоплате, но сидит и ждет. А не дожидавшись (конечно, потому что вы не в курсе) – просто отменяет бронирование. Вы приезжаете – а в забронированном вами доме живет кто-то другой.

Если же у вас требуют всю сумму вперед, не давая взамен никаких гарантий, кроме номера телефона, адреса и фото в интернете, и без всякого отклика – с большой вероятностью вы имеете дело с мошенниками.

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Расчет наличными

Онлайн-аренда предусматривает возможность безналичных расчетов с арендодателем. Но бывают ситуации, когда вам или хозяину (или обоим) удобнее рассчитаться бумажными деньгами.

Если для совершения такой сделки вас приглашают в офисное помещение, а не непосредственно по адресу съемного жилья – скорее всего, это мошенники. Также стоит насторожиться, если человек, называющий себя владельцем, назначает встречу где угодно, но не по адресу (мол, так ему удобнее добираться), сначала берет с вас деньги за квартиру, а потом обещает повести за адресу и отдать ключи. Разве что – это ваш хороший знакомый, или его рекомендовали люди, которым вы верите.

Оптимальный вариант – вы встречаетесь по адресу жилья, которое хотите арендовать, собственник вам его показывает, отдает ключи, рассказывает о нюансах, а вы ему отдаете деньги.

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Документы

Заранее договоритесь также о необходимости документов, удостоверяющих соглашение посуточной аренды жилья и уплаты за это. Обычно владельцы посуточного жилья предоставляют необходимые подтверждения, чеки или квитанции. Но стоит всё же договориться заранее, чтобы избежать лишней траты времени, если арендодатель об этом не позаботится.

Комфортное проживание

Также заранее договоритесь об условиях выезда из арендуемого жилья. Квартира – это не отель, там нет строгого правила выселиться до 12 часов. Но все же арендодатели – люди, и у них могут быть свои прихоти. Поэтому договоритесь – чтобы не пришлось наспех одеваться под "прицелом" недовольного взгляда хозяина жилья.

А еще – обязательно стоит обсудить условия проживания, что можно, а что нет: в частности, курение в квартире или прием гостей, особенно – в формате вечеринки. Чтобы не пришлось за нее слишком дорого заплатить, получив моментальное выселение без возврата задатка.