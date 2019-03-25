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      Як винайняти житло подобово і не втрапити в халепу: поради і нюанси

      51 Читать новость на русском
      Нюанси подобової оренди
      Нюанси подобової оренди / advokaty.te.ua

      Подобова оренда житла – чудова альтернатива готелю для туристів. Це дешевший, більш "сімейний" варіант ночівлі під час мандрів. Щоб ви комфортно почувалися під час мандрівки та не були обмануті – 24 канал проаналізував нюанси подобової оренди і підготував пам'ятку.

      Де шукати

      Тут кілька варіантів.

      Перший – зараз існує безліч сайтів з оголошеннями про подобову оренду. Це як великі мультиплатформи на кшталт OLX, спеціалізовані всеукраїнські і міжнародні сайти з оренди житла, так і місцеві сайти міст чи регіонів з такою інформацією.

      Важливо: якщо домовляєтесь про подобову оренду – звертайте увагу як на відгуки про ресурс в цілому, так і про конкретного орендодавця. Зазвичай у випадку якихось проблем – користувачі залишають відгуки.

      Другий варіант – спитати у друзів чи знайомих, які вже бували у місці, де ви плануєте зупинитись, і скористатися їхньою рекомендацією.

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      Нюанси бронювання

      Бронюйте житло якомога раніше. Особливо якщо їдете кудись на свята чи якісь визначні події. По-перше – так дешевше, по-друге – якщо запізно, то вільного помешкання вже може й не бути. Доведеться користуватися готелем (хоча й там місць може не бути, або залишаться лише VIP за багато грошей).

      Звичайно ж, перед бронюванням врахуйте всі свої потреби та побажання щодо тимчасового помешкання: адресу і зручність розташування, оснащення, наявність інтернету, телебачення, кондиціонера, якщо це необхідно. Так само – щодо наявності фена, праски, пральної машинки тощо.

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      Передоплата

      Це найбільш ризикована частина орендної угоди бронювання. Зазвичай власники помешкання просять внести завдаток. Щоб бути впевненим, що ви точно приїдете і доплатите гроші, а хазяїн не втратить ні вас як клієнта, ні свої гроші, якщо ви в останню секунду відмовитесь від оренди, а нових жильців він не знайде. Знову ж таки – надійні орендодавці завжди мають гарні відгуки на порталах оренди нерухомості.

      А деколи передоплату не вимагають взагалі. Але тут варто заздалегідь проговорити цей момент з орендодавцем, щоб уникнути ситуації, коли він просто забув попередити вас про передоплату, але сидить і чекає на неї. А недочекавшись (звісно, бо ви не в курсі) – просто скасовує бронювання. Ви приїжджаєте – а в заброньованому вами помешканні живе хтось інший.

      Якщо ж у вас вимагають всю суму наперед, не даючи взамін жодних гарантій, крім номера телефону, адреси і фото в інтернеті і без жодного відгуку – з великою ймовірністю ви маєте справу з шахраями.

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      Розрахунок готівкою

      Онлайн-оренда передбачає можливість безготівкових розрахунків з орендодавцем. Але бувають ситуації, коли вам чи хазяїну (або й обом) зручніше розрахуватися паперовими грошима.

      Якщо для здійснення такої угоди вас запрошують в офісне приміщення, а не безпосередньо за адресою зйомного житла – швидше за все, це шахраї. Так само варто насторожитися – якщо людина, що називає себе власником, призначає зустріч деінде, але не за адресою (мовляв, так йому зручніше добиратися), спершу бере з вас гроші за квартиру, а потім обіцяє повести за адресою і віддати ключі. Хіба що – це ваш хороший знайомий, або його рекомендували люди, яким ви вірите.

      Оптимальний варіант – ви зустрічаєтеся за адресою житла, яке хочете орендувати, власник вам його показує, віддає ключі, розповідає про нюанси, а ви йому – віддаєте гроші.

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      Документи

      Заздалегідь домовтеся також про необхідність документів, які засвідчують угоду подобової оренди житла та сплати за це. Зазвичай власники подобового житла надають необхідні підтвердження, чеки чи квитанції. Але не зайвим буде домовитися наперед, щоб уникнути зайвої витрати часу, якщо орендодавець все ж про це не подбає.

      Комфортне проживання

      Так само наперед домовтеся про умови виїзду з орендованого житла. Квартира – це не готель, там немає суворого правила виселитися до 12 години. Але все ж орендодавці – люди, і у них можуть бути свої забаганки. Тому домовтеся – щоб не довелося наспіх вдягатися під "прицілом" незадоволеного погляду хазяїна житла.

      А ще – обов'язково варто обговорити умови проживання, що можна, а що ні: зокрема, куріння в квартирі чи прийом гостей, особливо – у форматі вечірки. Щоб не довелося за неї занадто дорого заплатити, отримавши моментальне виселення без повернення завдатку.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини нерухомості Новини України Статті Публікації Новини нерухомості України Оренда нерухомості Поради
      Джерело: 24 канал
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