Готелі в Україні стануть комфортнішими: що зміниться

Міністерство регіонального розвитку пропонує прибрати з сучасних державних норм застарілу радянську норму щодо проектування холів готелів.

Згідно з нею у холах готелів обов'язково розміщували телефони-автомати, абонентські скриньки та кіоски з продажу квитків.

Читайте також: Новий туристичний податок у Києві: кому і скільки тепер доведеться платити

Що зміниться?

Заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе повідомив, що цю застарілу норму хочуть прибрати з сучасних ДБН в Україні.

Ці зміни дозволять проектувати приміщення холів сучасних готелів відповідно до потреб гостей, а не застарілих радянських норм.

Натомість якщо проект передбачатиме, у будівлях передбачтимуть, наприклад, магазини, перукарні, хімчистки тощо.

1 квітня в Україні набудуть чинності нові державні будівельні норми про інклюзивність споруд. Нерухомість 24 детально пояснювала, яких саме об'єктів та будівель вони стосуватимуться.

28 лютого уже вступила в дію низка ДБН про будівництво, водопостачання, водовідведення та освітлення приміщень.