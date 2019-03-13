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      Готелі в Україні стануть комфортнішими: що зміниться

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      Сучасні українські готелі стануть комфортнішими для гостей
      Сучасні українські готелі стануть комфортнішими для гостей / unsplash.com

      Міністерство регіонального розвитку пропонує прибрати з сучасних державних норм застарілу радянську норму щодо проектування холів готелів.

      Згідно з нею у холах готелів обов'язково розміщували телефони-автомати, абонентські скриньки та кіоски з продажу квитків.

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      Що зміниться?

      Заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе повідомив, що цю застарілу норму хочуть прибрати з сучасних ДБН в Україні.

      Готелі ДБН

      Ці зміни дозволять проектувати приміщення холів сучасних готелів відповідно до потреб гостей, а не застарілих радянських норм.

      Натомість якщо проект передбачатиме, у будівлях передбачтимуть, наприклад, магазини, перукарні, хімчистки тощо.

      via GIPHY

      1 квітня в Україні набудуть чинності нові державні будівельні норми про інклюзивність споруд. Нерухомість 24 детально пояснювала, яких саме об'єктів та будівель вони стосуватимуться.

      28 лютого уже вступила в дію низка ДБН про будівництво, водопостачання, водовідведення та освітлення приміщень.

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      Теги: Новини України Готелі Новини нерухомості ДБН Будівництво Мінрегіон
      Джерело: 24 канал
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