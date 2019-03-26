Впізнати кіно за готельним номером: дизайнери створили надреалістичну візуалізацію

Кадри з культових кінокартин можна впізнати не лише завдяки обличчям знаменитих авторів чи впізнаваним пейзажам.

Архітектори показали, як виглядали цілі готельні поверхи, які фігурували у відомих фільмах.

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Детальні 3D-плани апартаментів оприлюднило видання Expedia. Тут є як цілком вигадані номери, так й ті, які існували насправді.

Над візуалізацією працювали архітектори Хелена Поповіч та Барбара Л’ю.

Вони детально передивлялись усі можливі кіноепізоди, ади до найменших деталей відтворити інтер'єри з усіх можливих ракурсів.

До вашої уваги 7 відомих стрічок і відтворені з них схеми готельних номерів.

1. "Красуня"

Дія мелодрами з Джулією Робертс та Річардом Гіром у головних ролях відбувається у готелі Regent Beverly Wilshire, який насправді існує у Беверлі-Гіллз.



План готельного номера з фільму "Красуня"

2. "Труднощі перекладу"

Сюжет фільму за участі Білла Мюррея та Скарлетт Йохансон розгортається у мережевому готелі Park Hyatt у Токіо. У ньому насправді зупиняється чимало селебрітіз.



Схема готельного номера з фільму "Труднощі перекладу"

3. "Сяйво"

Дія у трилері відбувається у вигаданому готелі "Оверлук". Як локації для зйомок режисер Стенлі Кубрик використовував готелі у США та Англії, а також номер у готелі The Majestic Yosemite Hotel посеред Національного парку Йосеміті (США). Саме його схему й відтворили архітектори.



План готельного номера у фільмі "Сяйво"

4. Джеймс Бонд: " Голдфінгер"

Третій фільм з бондіани з Шоном Коннері 1964 року проілюстрували планом номеру в готелі "Фонтабло Маямі Біч" у Флориді, США.

Такий готель реальний, але зйовки відбувались не у ньому.



План готельного номера у фільмі "Джеймс Бонд: Голдфінгер"

5. "Страх і огида в Лас-Вегасі"

Сцени з цього фільму знімали у готелі "Амбасадор" у Лос-Анджелесі. У 1980-х готель закрили, а у 2005-му взагалі – знесли.



План готельного номера у фільмі "Страх і огида у Вегасі"

6. Готель "Шевальє"

Дія картини Веса Андерсона відбувався не в однойменному готелі. Місцем дл зйомок слугував готель "Рафаель" у Парижі.



План готельного номера з фільму "Готель "Шевальє"

7. "Похмілля у Вегасі"

Комедію знімали у готелі Caesars Palace у Лас-Вегасі.

Вигаданою була лише кімната, яку за сюжетом фільму, повністю розтрощили. Цей епізод знімали у кіностудії.



Візуалізація готельного номера з фільму "Похмілля у Вегасі"