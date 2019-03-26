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      Впізнати кіно за готельним номером: дизайнери створили надреалістичну візуалізацію

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      Кадр з фільму "Красуня"
      Кадр з фільму "Красуня"

      Кадри з культових кінокартин можна впізнати не лише завдяки обличчям знаменитих авторів чи впізнаваним пейзажам.

      Архітектори показали, як виглядали цілі готельні поверхи, які фігурували у відомих фільмах.

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      Детальні 3D-плани апартаментів оприлюднило видання Expedia. Тут є як цілком вигадані номери, так й ті, які існували насправді.

      Над візуалізацією працювали архітектори Хелена Поповіч та Барбара Л’ю.

      Вони детально передивлялись усі можливі кіноепізоди, ади до найменших деталей відтворити інтер'єри з усіх можливих ракурсів.

      До вашої уваги 7 відомих стрічок і відтворені з них схеми готельних номерів.

      1. "Красуня"

      Дія мелодрами з Джулією Робертс та Річардом Гіром у головних ролях відбувається у готелі Regent Beverly Wilshire, який насправді існує у Беверлі-Гіллз.

      Красуня фільм готель
      План готельного номера з фільму "Красуня"

      2. "Труднощі перекладу"

      Сюжет фільму за участі Білла Мюррея та Скарлетт Йохансон розгортається у мережевому готелі Park Hyatt у Токіо. У ньому насправді зупиняється чимало селебрітіз.

      кіно фільм готель
      Схема готельного номера з фільму "Труднощі перекладу"

      3. "Сяйво"

      Дія у трилері відбувається у вигаданому готелі "Оверлук". Як локації для зйомок режисер Стенлі Кубрик використовував готелі у США та Англії, а також номер у готелі The Majestic Yosemite Hotel посеред Національного парку Йосеміті (США). Саме його схему й відтворили архітектори.

      Сяйво фільм готель
      План готельного номера у фільмі "Сяйво"

      4. Джеймс Бонд: " Голдфінгер"

      Третій фільм з бондіани з Шоном Коннері 1964 року проілюстрували планом номеру в готелі "Фонтабло Маямі Біч" у Флориді, США.

      Такий готель реальний, але зйовки відбувались не у ньому.

      готель номер Джеймс Бонд Голдфінгер
      План готельного номера у фільмі "Джеймс Бонд: Голдфінгер"

      5. "Страх і огида в Лас-Вегасі"

      Сцени з цього фільму знімали у готелі "Амбасадор" у Лос-Анджелесі. У 1980-х готель закрили, а у 2005-му взагалі – знесли.

      кіно фільм готель Страх і огида у Вегасі
      План готельного номера у фільмі "Страх і огида у Вегасі"

      6. Готель "Шевальє"

      Дія картини Веса Андерсона відбувався не в однойменному готелі. Місцем дл зйомок слугував готель "Рафаель" у Парижі.

      готель Шевальє
      План готельного номера з фільму "Готель "Шевальє"

      7. "Похмілля у Вегасі"

      Комедію знімали у готелі Caesars Palace у Лас-Вегасі.

      Вигаданою була лише кімната, яку за сюжетом фільму, повністю розтрощили. Цей епізод знімали у кіностудії.

      похмілля у Вегасі готель кіно
      Візуалізація готельного номера з фільму "Похмілля у Вегасі"

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      Теги: LifeStyle Кіно Новини нерухомості Дизайн Ідеї для інтер'єру Готелі
      Джерело: 24 канал
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