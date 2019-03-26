Впізнати кіно за готельним номером: дизайнери створили надреалістичну візуалізацію
Кадри з культових кінокартин можна впізнати не лише завдяки обличчям знаменитих авторів чи впізнаваним пейзажам.
Архітектори показали, як виглядали цілі готельні поверхи, які фігурували у відомих фільмах.
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Детальні 3D-плани апартаментів оприлюднило видання Expedia. Тут є як цілком вигадані номери, так й ті, які існували насправді.
Над візуалізацією працювали архітектори Хелена Поповіч та Барбара Л’ю.
Вони детально передивлялись усі можливі кіноепізоди, ади до найменших деталей відтворити інтер'єри з усіх можливих ракурсів.
До вашої уваги 7 відомих стрічок і відтворені з них схеми готельних номерів.
1. "Красуня"
Дія мелодрами з Джулією Робертс та Річардом Гіром у головних ролях відбувається у готелі Regent Beverly Wilshire, який насправді існує у Беверлі-Гіллз.
План готельного номера з фільму "Красуня"
2. "Труднощі перекладу"
Сюжет фільму за участі Білла Мюррея та Скарлетт Йохансон розгортається у мережевому готелі Park Hyatt у Токіо. У ньому насправді зупиняється чимало селебрітіз.
Схема готельного номера з фільму "Труднощі перекладу"
3. "Сяйво"
Дія у трилері відбувається у вигаданому готелі "Оверлук". Як локації для зйомок режисер Стенлі Кубрик використовував готелі у США та Англії, а також номер у готелі The Majestic Yosemite Hotel посеред Національного парку Йосеміті (США). Саме його схему й відтворили архітектори.
План готельного номера у фільмі "Сяйво"
4. Джеймс Бонд: " Голдфінгер"
Третій фільм з бондіани з Шоном Коннері 1964 року проілюстрували планом номеру в готелі "Фонтабло Маямі Біч" у Флориді, США.
Такий готель реальний, але зйовки відбувались не у ньому.
План готельного номера у фільмі "Джеймс Бонд: Голдфінгер"
5. "Страх і огида в Лас-Вегасі"
Сцени з цього фільму знімали у готелі "Амбасадор" у Лос-Анджелесі. У 1980-х готель закрили, а у 2005-му взагалі – знесли.
План готельного номера у фільмі "Страх і огида у Вегасі"
6. Готель "Шевальє"
Дія картини Веса Андерсона відбувався не в однойменному готелі. Місцем дл зйомок слугував готель "Рафаель" у Парижі.
План готельного номера з фільму "Готель "Шевальє"
7. "Похмілля у Вегасі"
Комедію знімали у готелі Caesars Palace у Лас-Вегасі.
Вигаданою була лише кімната, яку за сюжетом фільму, повністю розтрощили. Цей епізод знімали у кіностудії.
Візуалізація готельного номера з фільму "Похмілля у Вегасі"