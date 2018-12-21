Готель за добу: дизайнер перетворив звичайні контейнери у фешенебельне житло

Французький дизайнер Ора Іто вигадливо трансформував звичайнісінькі вантажні контейнери у житлові приміщення.

Проект Flying Nest розробили для французької готельної групи AccorHotels.

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За задумом дизайнера, старі транспортні контейнери за лічені години можна перетворити у привабливі гостьові приміщення, які можна без проблем збирати і перевозити з місця на місце.

Такий кочовий готель, за словами творців, можна змонтувати менш, ніж за добу.



Кочовий готель від французького дизайнера

Завдяки дерев'яній оббивці у минулому незатишних громіздких транспортних контейнерах вдалось створити доволі затишну атмосферу – майже, як у гірських шале.



Пересувний готель Flying Nest можна змонтувати менш ніж за добу

Такий пересувний готель може стати справжньою знахідкою для організаторів фестивалів на відкритому повітрі та корпоративних виїздів на природу.



Проект пересувного готелю Flying Nest від французького дизайнера

До того ж, цей проект отримав низку "зелених сертифікатів", як самодостатня та екологічно чиста архітектурна споруда.