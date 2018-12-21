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      Готель за добу: дизайнер перетворив звичайні контейнери у фешенебельне житло

      2640 Читать новость на русском

      Французький дизайнер Ора Іто вигадливо трансформував звичайнісінькі вантажні контейнери у житлові приміщення.

      Проект Flying Nest розробили для французької готельної групи AccorHotels.

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      За задумом дизайнера, старі транспортні контейнери за лічені години можна перетворити у привабливі гостьові приміщення, які можна без проблем збирати і перевозити з місця на місце.

      Такий кочовий готель, за словами творців, можна змонтувати менш, ніж за добу.

      готель контейнери Франція
      Кочовий готель від французького дизайнера

      Завдяки дерев'яній оббивці у минулому незатишних громіздких транспортних контейнерах вдалось створити доволі затишну атмосферу – майже, як у гірських шале.

      готель контейнери пересувний готель
      Пересувний готель Flying Nest можна змонтувати менш ніж за добу

      Такий пересувний готель може стати справжньою знахідкою для організаторів фестивалів на відкритому повітрі та корпоративних виїздів на природу.

      готель контейнери пересувний готель
      Проект пересувного готелю Flying Nest від французького дизайнера

      До того ж, цей проект отримав низку "зелених сертифікатів", як самодостатня та екологічно чиста архітектурна споруда.

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      Теги: Новини Франції Фотоновини Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура
      Джерело: 24 канал
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