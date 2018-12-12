Мрія екоактивіста: у Данії збудують унікальний квартал з перероблених матеріалів

Екопоселення, для будівництва якого використовуватимуть лише повторно перероблені матеріалі, має з'явитись у столиці Данії.

На таку екологічну ділянку у Копенгагені відведуть ділянку площею 35 тисяч метрів квадратних.

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Проект з назвою UN17 Village з'явиться у районі Ерестад, який зараз активно розвивається, пише Dezeen.

Раніше відоме данське бюро BIG Architects вже спроектувало тут кілька впізнаваних будівель, серед яких: VM Houses, Mountain Dwellings та 8 House.

Над проектом екопоселення працюватиме архітектурна студія Lendager Group and Årstiderne Arkitekter.



Революційне екопоселення з'явиться у районі Копенгагена Ерестад

За задумом авторів квартал складатиметься з 400 квартир. Модулі будинків матимуть зелені дахи і дощоприймачі, через які мешканців забезпечуватимуть водою.



Екоквартал у Копенгагені буде розрахований на 400 квартир

Будівлі використовуватимуть лише сонячну та геотермальну енергію.

Публічними просторами в цьому екокварталі зможуть користуватись не лише його мешканці, але й жителі інших районів Копенгагена.



Публічним простором екокварталу у Копенгагені зможуть користуватись усі охочі

Проект передбачає будівництво власних теплиць для вирощування власних продуктів, а відкриття закладів фуд-шерингу, де люди зможуть ними ділитись.



В екокварталі будуть передбачені місця для теплиць та спеціалізованих магазинів

Творці UN17 Village називають його першим у світі будівельним проектом, який відповідатиме усім 17 "цілям сталого розвитку". Ця програма була затверджена на саміті ООН у 2015-му році.



17 цілей сталого розвитку