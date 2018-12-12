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      Мрія екоактивіста: у Данії збудують унікальний квартал з перероблених матеріалів

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      Екопоселення з'явиться у Копенгагені
      Екопоселення з'явиться у Копенгагені / Dezeen.com

      Екопоселення, для будівництва якого використовуватимуть лише повторно перероблені матеріалі, має з'явитись у столиці Данії.

      На таку екологічну ділянку у Копенгагені відведуть ділянку площею 35 тисяч метрів квадратних.

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      Проект з назвою UN17 Village з'явиться у районі Ерестад, який зараз активно розвивається, пише Dezeen.

      Раніше відоме данське бюро BIG Architects вже спроектувало тут кілька впізнаваних будівель, серед яких: VM Houses, Mountain Dwellings та 8 House.

      Над проектом екопоселення працюватиме архітектурна студія Lendager Group and Årstiderne Arkitekter.

      Данія Копенгаген екопоселення
      Революційне екопоселення з'явиться у районі Копенгагена Ерестад

      За задумом авторів квартал складатиметься з 400 квартир. Модулі будинків матимуть зелені дахи і дощоприймачі, через які мешканців забезпечуватимуть водою.

      екоквартал Данія Копенгаген
      Екоквартал у Копенгагені буде розрахований на 400 квартир

      Будівлі використовуватимуть лише сонячну та геотермальну енергію.

      Публічними просторами в цьому екокварталі зможуть користуватись не лише його мешканці, але й жителі інших районів Копенгагена.

      екоквартал Копенгаген Данія екологія
      Публічним простором екокварталу у Копенгагені зможуть користуватись усі охочі

      Проект передбачає будівництво власних теплиць для вирощування власних продуктів, а відкриття закладів фуд-шерингу, де люди зможуть ними ділитись.

      екоквартал екопоселення теплиці Копенгаген Данія
      В екокварталі будуть передбачені місця для теплиць та спеціалізованих магазинів

      Творці UN17 Village називають його першим у світі будівельним проектом, який відповідатиме усім 17 "цілям сталого розвитку". Ця програма була затверджена на саміті ООН у 2015-му році.

      Цілі сталого розвитку екологія програма ООН
      17 цілей сталого розвитку 

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Екологія Данія Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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