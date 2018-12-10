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      Як виглядає туалет, з якого можна милуватись полярним сяйвом

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      Архітектори з бюро Haugen/Zohar Arkitekter подумали про тих, хто приїжджає на мальовничі простори Норвегії помилуватись неймовірним полярним сяйвом і боїться його пропустити, відлучившись на поклик природи.

      Туалет на березі моря, розташований на Національній туристичній дорозі Хельгеландскюстен в комуні Гільдескол, сміливо може позмагатись за звання найкрасивішої громадської вбиральні.

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      З оглядового майданчика Уреддплассен, де він розміщений, відкривається чудовий вигляд на норвезьке море.

      Туалет Норвегія полярне сяйво
      Оглядовий майданчик з громадським туалетом на березі Норвезького моря

      Сама будівля у вигляді хвилі (чи то слона) ідеально вписується у місцевий ландшафт.

      громадський туалет Норвегія
      Громадський туалет на березі Норвезького моря

      Архітектори Маріт Юстин Хауген та Ден Зохар кажуть, що якраз ним і надихались проектуючи цю споруду.

      Їхнім завданням було збудувати такий оглядовий майданчик, щоб повз нього без зупинки не зміг проїхати жоден турист.

      Окрім бетонно-скляного туалету, терасу доповнюють мармурові лави та сходи до узбережжя, на яких також можна влаштувати місце для пікніку і споглядання за полярним сяйвом.

      via GIPHY

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      Теги: Архітектура і дизайн Круті будівлі Норвегія Новини нерухомості Новини нерухомості світу Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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