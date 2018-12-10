Як виглядає туалет, з якого можна милуватись полярним сяйвом

Архітектори з бюро Haugen/Zohar Arkitekter подумали про тих, хто приїжджає на мальовничі простори Норвегії помилуватись неймовірним полярним сяйвом і боїться його пропустити, відлучившись на поклик природи.

Туалет на березі моря, розташований на Національній туристичній дорозі Хельгеландскюстен в комуні Гільдескол, сміливо може позмагатись за звання найкрасивішої громадської вбиральні.

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З оглядового майданчика Уреддплассен, де він розміщений, відкривається чудовий вигляд на норвезьке море.



Оглядовий майданчик з громадським туалетом на березі Норвезького моря

Сама будівля у вигляді хвилі (чи то слона) ідеально вписується у місцевий ландшафт.



Громадський туалет на березі Норвезького моря

Архітектори Маріт Юстин Хауген та Ден Зохар кажуть, що якраз ним і надихались проектуючи цю споруду.

Їхнім завданням було збудувати такий оглядовий майданчик, щоб повз нього без зупинки не зміг проїхати жоден турист.

Almost there.

National tourist roads. Uredd / The coast of Helgeland pic.twitter.com/W6v65ORxSX — Haugen/Zohar Arkitekter (@haugen_zohar) 21 листопада 2017 р.

Окрім бетонно-скляного туалету, терасу доповнюють мармурові лави та сходи до узбережжя, на яких також можна влаштувати місце для пікніку і споглядання за полярним сяйвом.