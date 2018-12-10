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      Бюро Захи Хадід спроектує станції метро в Осло: візуалізація неймовірного проекту

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      Архітектурне бюро Zaha Hadid Architects спільно з норвезькою командою дизайнерів A_Lab перемогли у конкурсі на проектування 2 із 6 станцій нової гілки метро в Осло.

      Лінія метро Fornebubanen, яка з'єднає півострівне передмістя Форнебу з центром норвезької столиці, має з'явитись у 2025-му році.

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      Zaha Hadid Architects спроектують дві із шести станцій нової гілки: Fornbuporten та Fornebu Senter. Їхній проект вже вражає.

      Дизайнери розповідають, що надихались рельєфом Норвегії, який формував льодовик.

      Так, на станції Fornebu Senter освітлення на платформах змінюватиметься залежно від часу доби, що, за оцінками спеціалістів, має покращувати самопочуття пасажирів.

      метро Осло Норвегія Заха Хадід
      Освітлення на станції метро в Осло буде змінюватись залежно від часу доби

      Станція матиме два входи, кожен з яких доповнюватиме громадський простір назовні.

      На півдні буде збудований багатошаровий, ортогональний павільйон з площею, а з протилежного боку овальний навіс в природному ландшафті парку.

      проект метро Осло бюро Захи Хадід
      Проект нової гілки метро в Осло від бюро Захи Хадід

      Контрастна геометрія продовжуватиметься на станції під землею.

      метро Осло Норвегія Заха Хадід
      Проект станції метро Fornebu Senter в Осло

      Хто така Заха Хадід?Це всесвітньо відома світ ірако-британська архітекторка і дизайнерка, представниця деконструктивізму, заснувала власну архітектурну компанію. Її найвідоміші роботи: Центр водних видів спорту для Олімпійських ігор в Лондоні, Великий художній музей Мічиганського університету в США і Оперний театр в Гуанчжоу в Китаї. Багато будівель за її проектами все ще будуються, зокрема, стадіон Аль-Вакра до ЧС-2022 в Катарі.

      Після смерті архітекторки у 2016 році бюро Zaha Hadid Architects продовжує свою роботу.

      Нагадаємо, у вересні стало відомо, що архітектурне бюро Захи Хадід проектуватиме три станції метро у Дніпрі.

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      Теги: Новини нерухомості Новини України метро Архітектура і дизайн Норвегія Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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