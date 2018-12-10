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      Бюро Захи Хадид спроектирует станции метро в Осло: визуализация невероятного проекта

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      Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects совместно с норвежской командой дизайнеров A_Lab победили в конкурсе на проектирование 2 из 6 станций новой ветки метро в Осло.

      Линия метро Fornebubanen, которая соединит полуостровной пригород Форнебу с центром норвежской столицы, должен появиться в 2025-м году.

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      Zaha Hadid Architects спроектируют две из шести станций новой ветки: Fornbuporten и Fornebu Senter. Их проект уже впечатляет.

      Дизайнеры рассказывают, что вдохновлялись рельефом Норвегии, который формировал ледник.

      Так, на станции Fornebu Senter освещение на платформах будет меняться в зависимости от времени суток, что, по оценкам специалистов, должно улучшать самочувствие пассажиров.

      метро Осло Норвегія Заха Хадід
      Освещение на станции метро в Осло будет варьироваться в зависимости от времени суток

      На станции планируется два входа, каждый из которых будет дополнять общественное пространство наружу.

      На юге будет построен многослойный, ортогональный павильон с площадью, а с противоположной стороны овальный навес в природном ландшафте парка.

      проект метро Осло бюро Захи Хадід
      Проект новой ветки метро в Осло от бюро Захи Хадид

      Контрастная геометрия будет продолжаться на станции под землей.

      метро Осло Норвегія Заха Хадід
      Проект станции метро Fornebu Senter в Осло

      Напомним, в сентябре стало известно, что архитектурное бюро Захи Хадид будет проектировать три станции метро в Днепре.

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      Теги: Новости Украины Архитектура и дизайн метро Новости недвижимости Норвегия Фотоновости
      Источник: 24 канал
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