Как выглядит туалет, из которого можно любоваться полярным сиянием
Архитекторы из бюро Haugen/Zohar Arkitekter подумали о тех, кто приезжает на живописные просторы Норвегии полюбоваться невероятным полярным сиянием и боится его пропустить, отделившись на зов природы.
Туалет на берегу моря, расположенный на Национальной туристической дороге Хельгеландскюстен в коммуне Гильдескол, смело может побороться за звание самой красивой общественной уборной.
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Со смотровой площадки Уреддплассен, где он расположен, открывается вид на норвежское море.
Смотровая площадка с общественным туалетом на берегу Норвежского моря
Само здание в виде волны (или слона) идеально вписывается в местный ландшафт.
Общественный туалет на берегу Норвежского моря
Архитекторы Марит Юстин Хауген и Дэн Зохар говорят, что именно им и вдохновлялись проектируя это сооружение.
Их задачей было построить такую смотровую площадку, чтобы мимо без остановки не смог проехать ни один турист.
Кроме бетонно-стеклянного туалета, террасу дополняют мраморные скамьи и лестницы к побережью, на которых можно устроить место для пикника и наблюдения за полярным сиянием.
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