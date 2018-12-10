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      Как выглядит туалет, из которого можно любоваться полярным сиянием

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      Архитекторы из бюро Haugen/Zohar Arkitekter подумали о тех, кто приезжает на живописные просторы Норвегии полюбоваться невероятным полярным сиянием и боится его пропустить, отделившись на зов природы.

      Туалет на берегу моря, расположенный на Национальной туристической дороге Хельгеландскюстен в коммуне Гильдескол, смело может побороться за звание самой красивой общественной уборной.

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      Со смотровой площадки Уреддплассен, где он расположен, открывается вид на норвежское море.

      Туалет Норвегія полярне сяйво
      Смотровая площадка с общественным туалетом на берегу Норвежского моря

      Само здание в виде волны (или слона) идеально вписывается в местный ландшафт.

      громадський туалет Норвегія
      Общественный туалет на берегу Норвежского моря

      Архитекторы Марит Юстин Хауген и Дэн Зохар говорят, что именно им и вдохновлялись проектируя это сооружение.

      Их задачей было построить такую смотровую площадку, чтобы мимо без остановки не смог проехать ни один турист.

      Кроме бетонно-стеклянного туалета, террасу дополняют мраморные скамьи и лестницы к побережью, на которых можно устроить место для пикника и наблюдения за полярным сиянием.

      via GIPHY

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости мира Норвегия Крутые здания Архитектура и дизайн Фотоновости
      Источник: 24 канал
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