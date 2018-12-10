Как выглядит туалет, из которого можно любоваться полярным сиянием

Архитекторы из бюро Haugen/Zohar Arkitekter подумали о тех, кто приезжает на живописные просторы Норвегии полюбоваться невероятным полярным сиянием и боится его пропустить, отделившись на зов природы.

Туалет на берегу моря, расположенный на Национальной туристической дороге Хельгеландскюстен в коммуне Гильдескол, смело может побороться за звание самой красивой общественной уборной.

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Со смотровой площадки Уреддплассен, где он расположен, открывается вид на норвежское море.



Смотровая площадка с общественным туалетом на берегу Норвежского моря

Само здание в виде волны (или слона) идеально вписывается в местный ландшафт.



Общественный туалет на берегу Норвежского моря

Архитекторы Марит Юстин Хауген и Дэн Зохар говорят, что именно им и вдохновлялись проектируя это сооружение.

Их задачей было построить такую смотровую площадку, чтобы мимо без остановки не смог проехать ни один турист.

Almost there.

National tourist roads. Uredd / The coast of Helgeland pic.twitter.com/W6v65ORxSX — Haugen/Zohar Arkitekter (@haugen_zohar) 21 листопада 2017 р.

Кроме бетонно-стеклянного туалета, террасу дополняют мраморные скамьи и лестницы к побережью, на которых можно устроить место для пикника и наблюдения за полярным сиянием.